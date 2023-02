Québec solidaire : crise interne autour de l'investiture d'Haroun Bouazzi

Le député solidaire Haroun Bouazzi a été accusé par des militants de payer pour l’adhésion de nouveaux membres, en contravention de la loi électorale, lors de la très serrée course à l'investiture qui a précédé son élection au printemps dernier. Démission en bloc de l'exécutif local, accusation de profilage racial: les soupçons d'irrégularités ont créé une crise interne à Québec solidaire.

Notre Bureau d’enquête a mis la main sur une série de documents, demeurés secrets jusqu’ici, décrivant la foire d’empoigne qui a entouré l’investiture du nouveau député solidaire de Maurice-Richard, le printemps dernier. Les contestataires à l’origine de la plainte contestent la validité de sa courte victoire.

Un mois avant l’investiture, les responsables du parti dans Maurice-Richard ont déclaré que 11 nouveaux membres recrutés par l’équipe Bouazzi, sur 33 contactés, avaient reconnu ne pas avoir payé eux-mêmes leur adhésion.

Malgré leur demande, QS a refusé de vérifier 180 autres nouvelles cartes de membre et Haroun Bouazzi a été élu candidat avec une avance de seulement cinq voix.

Quelques jours plus tard, les huit membres de l’exécutif local ont démissionné en bloc, en « en guise de protestation ».

Le 24 mai, ils écrivent au parti pour demander de « démettre immédiatement » M. Bouazzi « en raison d’irrégularités graves ». Selon eux, « le nombre de ces adhésions irrégulières dépasse de loin la marge de 5 voix » ayant scellé la victoire.

Mais leur requête a été reçue avec une douche froide par le secrétaire général du parti. Dans une réponse envoyée deux jours plus tard, il assure que l’ensemble des électeurs qui ont voté à l’investiture étaient « des membres en règle », puis prend à partie les contestataires.

« Enquête illégitime »

Il les accuse d’avoir mené une « enquête illégitime », en plus d’avoir contacté uniquement les « membres avec un nom à consonance arabe » dans le cadre de leurs vérifications.

« Il s’agit là d’une pratique qui à première vue s’apparente à du profilage racial, ce qui n’a absolument pas sa place à Québec solidaire », écrit Nicolas Chatel-Launay, le véritable chef du parti en vertu de la loi électorale.

Il ajoute ensuite une mise en garde : « Nous jugeons d’ailleurs vos accusations diffamatoires à l’égard du candidat investi démocratiquement et nous ne pourrions accepter que de tels propos soient tenus dans l’espace public ».

QS assure l’intégrité

En entrevue, M. Chatel-Launay assure avoir pris toutes les mesures pour assurer l’intégrité de l’investiture.

« Notre comptable à l’interne a appelé les 11 personnes [...] et aucune ne nous a dit que Haroun ou quelqu’un de son équipe aurait payé sa carte de membre », affirme le secrétaire général de QS, Nicolas Chatel-Launay. Le processus a été supervisé par l’avocat du parti.

Au terme des vérifications, une personne a demandé à faire annuler son adhésion.

« Quand on a fait la vérification des membres, il y a quelques-uns de ces membres qui ne se souvenaient pas d’avoir payé ou pas. On se rappelle que l’allégation qui est importante c’est que ‘‘Haroun Bouazzi a payé ma cotisation’’ », souligne M. Chatel-Launay.

Les personnes contactées souhaitaient toutefois bel et bien être membres, fait-il valoir.

Puisque le montant pour l’adhésion est peu élevé (un choix de 5$ ou 25$), ces nouveaux adhérents pouvaient avoir oublié de bonne foi, estime-t-il. « Un 5 piastres, ça s’oublie assez facilement », dit M. Chatel-Launay.

QS a donc demandé à ceux-ci de payer à nouveau et a envoyé le montant au DGEQ afin d’être certain ne pas conserver le montant en double. « Donc, on s’est assuré que la personne avait vraiment payé sa cotisation et que l’argent venait vraiment de cette personne-là », poursuit le secrétaire général.

Schisme

Pour Nicolas Chatel-Launay, la controverse actuelle est le fruit de militants déçus de la défaite de leur candidat, Raphaël Rebelo. « Ça me paraît assez normal de vouloir trouver une explication pour laquelle on a été défaits », avance-t-il.

Un membre de l’exécutif local ayant démissionné estime, de son côté, que la crise a fait mal au parti dans Maurice-Richard. Plusieurs militants très actifs ont déchiré leurs cartes de membre et se sont abstenus de voter pour QS aux récentes élections, confie cette source.