Recherches de survivants: «les gens imaginent des voix et meurent endormis par le froid»

Un maître-chien parti en mission de sauvetage à Antakya, en Turquie, a été confronté à des scènes déchirantes, dans cette ville détruite à 70% par les deux séismes survenus en pleine nuit, lundi.

Patrick Vyllardry, président de l’Unité légère d’intervention et de secours, a raconté les moments difficiles de ses dernières journées.

Les températures particulièrement froides rendent les sauvetages de plus en plus pressants, et l’état de santé des victimes coincées, précaire.

Si son équipe a réussi à sauver deux personnes, Patrick Vyllardry l’admet : le nombre de cadavres récupérés est très élevé.

«C’est arrivé à quatre heures du matin. Les gens sont tous couchés en pyjama ou en chemise de nuit. À la secousse, ils se réveillent, ils sortent et malheureusement, ça s’effondre quand ils sont dans les cages d’escaliers. On a trouvé beaucoup de corps dans les cages d’escaliers, ou alors dans les chambres», détaille M. Vyllardry.

Morts entrelacés

Tous les jours, des situations particulièrement difficiles surviennent.

«Hier par exemple, on a retrouvé une famille au premier étage. Quand on a creusé avec les marteaux-piqueurs, on s’est aperçu que le papa avait entre ses bras toute sa famille contre lui. Il avait les cinq personnes collées contre lui. Toute l’équipe a été marquée par ça. On a du mal » relate le maître-chien.

L’annonce à des proches que plus personne n’est vivant sous les décombres est aussi particulièrement éprouvante.

Un phénomène psychologique particulièrement troublant a aussi été noté à plusieurs reprises par Patrick Vyllardry.

Appelés à aller chercher un bébé sous les gravats, ni les chiens, ni les caméras ou les micros n’enregistraient de signe de vie. Pourtant, les proches étaient convaincus de l’avoir entendu.

«C’est dans la tête des gens, ils s’imaginent des bruits et transmettent ces informations. Il faut faire preuve de psychologie», poursuit-il.

Elle imagine un autre pour survivre

«Hier, on a sorti une dame et elle nous disait qu’il y avait encore quelqu’un de vivant dedans, qu’elle lui parlait. Mais en fait, ce n’est pas vrai qu’elle lui parlait. C’était avec le froid, la fatigue, sans boire ni manger, elle s’était créé quelqu’un à qui parler pour rester vivante. Quand vous en êtes rendu-là, c’est votre instinct de survie!»

Toutefois toutes les victimes n’ont pas la chance de trouver un moyen de survivre, surtout avec le froid alors qu’il fait entre 0 et -2 degrés Celsius à cet endroit.

«Le corps humain est extrêmement puissant, mais lorsqu’il tombe en hypothermie, les gens s’endorment et malheureusement ne se réveillent plus», conclut-il.

Comment se déroulent les sauvetages?

«Lorsque l’on arrive sur un immeuble effondré, quel qu’il soit, on envoie le chien en premier. On fait une reconnaissance, on regarde. Si le chien marque un endroit et qu’il tourne, et qu’il marque, ce sont des effluves qui sortent de la terre.»

L’endroit est ensuite confirmé par un deuxième chien.

«Si on a vraiment un doute, on sort avec les caméras à 360 degrés que l’on intègre dans le trou et on écoute en même temps. À partir de là, on procède avec des pelleteuses, ou à la main, on sort les décombres. On procède par effeuillage, on réduit jusqu’à ce que l’on arrive à la victime. »