Santé: Trudeau à son pire, mais Legault n'est pas mieux

Justin Trudeau s’est carrément moqué des premiers ministres provinciaux et territoriaux avec ses offres minables pour le financement en santé.

Mou comme une poupée de chiffon, François Legault a participé à une conférence de presse avec ses homologues pour accepter l’inacceptable. Une honte, alors que le fédéral demeure tellement loin de ses obligations en santé.

Rappelons que le « deal » de départ était 50-50. Le fédéral devait payer 50 % des coûts de ce nouveau système universel qui offrait une particularité intéressante pour l’unité nationale : il assurait, pour tous les Canadiens, une couverture pouvant être transposée d’une province à l’autre.

Aujourd’hui, on se retrouve plutôt avec 78-22, les provinces devant payer la part du lion.

Les premiers ministres souhaitaient que la part du fédéral se rapproche de 35 %. Les provinces auraient ainsi payé deux tiers de la facture et Ottawa, un tiers.

C’était raisonnable et réaliste.

Mais il n’y a rien à faire. Trudeau s’entête et la part du fédéral ne dépassera pas 25 %. La bonne foi se présume, mais là, la présomption ne tient plus.

Où était le comptable ?

François Legault est un grand donneur de leçons.

Il sermonne habituellement tous les acteurs du monde politique, présent et passé, pour leurs réactions insuffisantes vis-à-vis d’un fédéral arrogant et suffisant.

Mais, cette semaine, on a vu la réalité. Trudeau qui invente des chiffres. Et Legault qui, désormais, ne demande qu’une seule chose : « Je signe où, Justin ? »

Par ailleurs, un mensonge éhonté dans les chiffres d’Ottawa faisait état de 196 milliards $ de contribution additionnelle. Seule la radio d’État, CBC, a avalé cette couleuvre, grosse comme un anaconda.

Le jeu de Justin

En fait, ce qu’Ottawa a offert, c’est 4,6 milliards $ par année pour l’ensemble du pays, ce qui représente un milliard pour le Québec.

Legault est comptable, mais il a dû oublier sa calculette.

Pendant ce temps, des ministres de Trudeau rabrouent ses décisions publiquement et certains de ses députés se disputent entre eux.

Le système d’immigration est toujours en lambeaux, le logement social ne se construit pas, New York agit impunément comme passeur à notre frontière et un chèque d’assurance-emploi est aussi difficile à obtenir qu’un passeport.

Avec tout cela en toile de fond, on aurait pu espérer que Trudeau cherche de bonnes nouvelles. Mais c’était bien mal le connaître. Il cherchait plutôt à s’imposer et la réaction de François Legault l’a certainement encouragé.

Trudeau a dit que son offre en santé était à prendre ou à laisser.

Legault a pris l’argent et... il a pris son trou.

Salaire des infirmières

Comme si on avait besoin de preuves supplémentaires que rien ne va plus dans le domaine de la santé ici, au Québec, on a appris, dans une lettre ouverte publiée cette semaine, que le gouvernement impose dorénavant une réduction du salaire de départ des infirmières cliniciennes (celles qui sortent des universités).

Nos infirmières sont déjà les moins bien payées au Canada... Voilà un incitatif de plus pour qu’elles acceptent l’invitation de Doug Ford d’abandonner notre réseau pour aller travailler en Ontario !

Je continue de croire que Christian Dubé, avec sa vaste expérience dans le domaine de la gestion, sa détermination et son dévouement, est la seule personne au Conseil des ministres capable de redresser la barre.

Je vais suivre avec grand intérêt sa réaction aux révélations concernant cette décision saugrenue, pour voir s’il est en mesure de mettre au pas les incompétents qui l’ont prise.