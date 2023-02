Se relever sur le ring

Christian Genest, qui vient de lancer à Québec le club privé de sushis FISH, sa troisième aventure en restauration, est entrepreneur et boxeur. Deux rôles qui se nourrissent l’un de l’autre.

L’an dernier, il menait le plus difficile combat de sa vie : ennuis de santé et pandémie l’ont mis K.-O. sur le ring entrepreneurial.

Christian avait lancé en 2019 Buddha Station, des repas santé livrés en entreprise dans des frigos connectés à une application. En six mois, à partir de septembre cette année-là, le chiffre d’affaires passait de 1 M$ à 4 M$. Et le 17 mars 2020, quand le confinement a été généralisé, il a perdu 100 % de ses clients.

« Je me suis ancré dans la vision que les gens reviendraient au bureau et que manger sainement était bon », raconte le restaurateur, qui pendant trois mois a réussi à livrer des repas à la maison et à en fournir à des organismes de charité.

Ce n’était pas rentable, mais ça faisait du bien.

Coup de poing dans la face de l’avenir

Au début de 2022, Christian a dû se rendre à l’évidence : le marché du travail ne serait plus jamais le même et Buddha Station n’avait plus d’avenir.

« J’ai pris mon courage à deux mains, j’ai aidé mes employés à se retrouver du travail et j’ai fermé Buddha Station. En 22 ans en affaires, ça a été la période la plus difficile de ma vie sur le plan de la confiance et de la motivation », raconte-t-il avec émotion.

Un mois de congé plus tard – un vrai congé, sans la charge mentale de l’entreprise – Christian a senti qu’il avait la capacité de se relever pour un autre round.

« Je n’allais pas prendre ma retraite d’entrepreneur sur un projet qui avait fermé. Je ne sortirais pas du ring K.-O. », dit ce combatif qui sait manier les gants de fer devant l’adversité et les gants de velours avec ses employés.

Revenir à la source

L’idée de FISH lui est venue en cuisinant des sushis. Il s’y est remis, car il ne trouvait rien pour le satisfaire sur le marché. Puis, c’est devenu le repas favori de tout le monde à la maison.

Christian avait fondé Sushi Taxi en 2000 et avait vendu la bannière 16 ans plus tard. Voilà que l’envie de créer du nouveau dans le créneau se pointait.

Après avoir sondé 500 clients et 500 employés du secteur, il a établi son concept. Il n’y aurait que du frais, là où les autres servent presque tous du poisson décongelé.

Il n’y aurait pas de menu, mais du sur-mesure préparé selon la fiche client. Et il y aurait des chefs qui créent et qui reçoivent directement les commentaires de ceux qui dégustent. La motivation est à son comble, c’est la plus belle surprise de Christian.

L’aventure démarrée en décembre dernier est excitante et il l’aborde avec humilité. Avec aussi le désir de rendre clients et employés heureux, plus qu’avec l’ambition de croître.

Dans le K.-O. de 2022, Christian a découvert qu’on peut aussi parler de ses échecs en affaires. Et quand on le fait, il y a toute une communauté prête à aider.

« C’est plus dur de se montrer vulnérable que de manger de vrais coups sur le ring. C’est le boxeur qui te le dit, mais la connexion que ça apporte est incroyable. »

En rafale