Série économique de la CCIQ: Vision 2035 du Port de Québec

Le 8 février avait lieu une conférence de la Série économique de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec au Terminal de croisière Ross Gaudreault. La CCIQ recevait le président-directeur général de l’Administration portuaire de Québec, monsieur Mario Girard, qui a prononcé une allocution intitulée « Vision 2035 : le meilleur des quatre mondes ». Plus de deux cents personnes issues de la communauté d’affaires de Québec ont eu la chance de découvrir les orientations que souhaitent suivre le Port de Québec au cours des prochaines années et les quatre grands axes de cette Vision 2035.