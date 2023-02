Super Bowl: «un prétexte pour de la nourriture un peu plus trash», dit le chef Martin Juneau

Pizza, ailes de poulet ou nachos? Pour certains individus, le dilemme n’est pas qui remportera le duel entre les Chiefs et les Eagles, mais ce qu’ils vont manger pendant le spectacle de la mi-temps qui mettra en vedette la chanteuse Rihanna, dimanche.

En entrevue à QUB radio, le chef Martin Juneau a donné quelques idées de plats afin de satisfaire les papilles gustatives. Cette entrevue a fait grandement plaisir à l’animatrice Yasmine Abdelfadel qui avoue bien humblement que l’aspect culinaire l’intéresse beaucoup plus que le duel opposant les deux meilleures formations du circuit Goodell.

Pour les personnes gourmandes, le chef Juneau recommande des côtes levées qui sont, selon lui, trop souvent oubliées. Ce dernier suggère de les accompagner avec une généreuse sauce barbecue. Quant aux individus qui ont un palais un peu plus «fancy», il propose d’y aller avec des huîtres et un tartare de saumon.

Pour ceux qui ont la dent sucrée, le chef mettrait l’accent sur la sauce aigre-douce ou bien une petite sauce au miel et moutarde pour accompagner les petites saucisses enrobées.

Évidemment, comme à chaque Super Bowl, il y a toujours des classiques, mais c’est possible d’effectuer des modifications. «On peut remplacer les ailes de poulet par des pilons. Également, on peut utiliser de la sauce bolognaise pour la pizza qui donne un côté copieux et gourmand», a conclu celui qui encouragera les Eagles de Philadelphie ce week-end.