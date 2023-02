Tapis rouge: un homme engagé pour suivre Tom Cruise avec un radiateur

Tom Cruise a une fois engagé un homme pour le suivre sur le tapis rouge avec un radiateur et rendre l’expérience plus chaleureuse, ce qui a, on s’en doute, fait réagir sur les réseaux.

L’un des acteurs les plus riches du monde semble ne pas supporter le froid, mais lui est assez riche pour y remédier d’une manière simple et efficace.

La photo, publiée sur Twitter, est devenue virale après qu’un utilisateur a demandé quel était le «moment le plus drôle du tapis rouge» auquel ils avaient assisté.

L’un deux a répondu en publiant la fameuse photo, accompagnée d’un commentaire: «La fois où Tom Cruise a demandé à un gars de le suivre avec un radiateur à Dublin, pour la première de Oblivion». Le tweet a reçu des milliers de «like».

Il s’est avéré que ce n’était pas la première fois que l’acteur usait de cette technique pour se réchauffer; endroit différent, personne différente, mais même technique.

Un autre utilisateur n’a pas adhéré à la blague et a répondu que: «Ce n’est pas bizarre de trouver des sources de chaleur près d’un lieu froid pour les membres du personnel et les acteurs s’il fait vraiment froid. C’est la mission d’une personne de bouger [les sources de chaleur] et, évidemment, elle doit s’assurer qu’il y en a près des stars. Quelqu’un a pris une photo de lui près d’un radiateur. Grosse affaire!»

Un autre témoin s’est offusqué de cette réponse, rétorquant que la soirée était chaude et ensoleillée au moment de la photo, nuançant tout de même que la star était présente pendant presque deux heures pour parler aux fans et aux médias avant la diffusion. «Il aurait dû amener une veste», a précisé le témoin.