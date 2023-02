Tout s’écroule pour les Raptors

Les Raptors de Toronto voguaient vers une victoire convaincante aux dépens du Jazz de l’Utah, mais ils se sont écroulés au quatrième quart avant de s’incliner 122 à 116, vendredi au Scotiabank Arena.

Les hommes de Nick Nurse détenaient une avance de 16 points après 36 minutes de jeu. Ils ont pourtant vu leur séquence de trois victoires leur glisser entre les doigts dans les cinq dernières minutes de la rencontre.

Quelques heures après avoir appris qu’il participerait à un deuxième match des étoiles en carrière, Pascal Siakam a démontré l’étendue de son talent dans la défaite. Le Camerounais a réussi cinq de ses sept lancers du centre-ville et a amassé 35 points, 12 de plus que Lauri Markkanen, meilleur pointeur du Jazz.

Scottie Barnes a quant à lui prouvé sa polyvalence en récoltant 12 points, neuf mentions d’assistance et sept rebonds.

Le Montréalais Chris Boucher a amassé cinq points et six rebonds, mais on se souviendra surtout de l’épatant «slam dunk» qu’il a réussi au-dessus de Kelly Olynyk, au deuxième quart.

Les Raptors affronteront les Pistons de Detroit à Toronto, dimanche.

Mathurin spectaculaire

Au Gainbridge Fieldhouse, un autre Québécois a fait écarquiller bien des yeux. Bennedict Mathurin a été le meilleur joueur des siens dans un revers de 117 à 104 des Pacers de l’Indiana face aux Suns de Phoenix.

Au deuxième engagement, le natif de Montréal-Nord s’est retrouvé seul devant l’anneau et en a profité pour faire plaisir à ses amateurs. Il a utilisé sa grande force d’impulsion pour se propulser dans les airs et imiter Boucher en effectuant un «slam dunk» spectaculaire.

Mathurin a une fois de plus été dominant, employé en tant que joueur de banc. Il a mené les siens avec 22 points en 33 minutes de jeu. Pendant ce temps, parmi le cinq partant, Aaron Nesmith et Myles Turner ont été limités à sept points ou moins, tandis que Andrew Nembhard a été blanchi de la feuille de pointage.

En attendant leur nouvelle vedette Kevin Durant, les Suns ont été menés par DeAndre Ayton (22 points) et Devin Booker (21 points).