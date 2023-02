Un meilleur effort exigé chez l’Océanic

RIMOUSKI | L’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, veut voir un meilleur effort de la part de siens lors du programme double de samedi et dimanche à domicile face au Drakkar de Baie-Comeau que lors de la défaite de 6-1 dimanche dernier à Halifax.

Plus de 6 000 spectateurs sont attendus pour ces deux matchs en après-midi. « Nous avons des partisans en or. Nous voulons leur offrir un bon spectacle. Ils apprécient quand l’effort est là et qu’on y croit, ce qui n’a pas été le cas dimanche dernier. Nous avons deux vétérans de 20 ans qui se font prendre sur de mauvaises couvertures sur les deux premiers buts », a lancé le pilote des Rimouskois.

« Que je n’en vois pas un me dire qu’il a pris le Drakkar à la légère parce que ça ne passera pas. C’est une équipe qui arrive toujours à Rimouski bien préparé par Jean-François (Grégoire) et qui nous donne toujours du fil à retordre », a-t-il poursuivi.

Coursol seconde son entraîneur

L’attaquant de 17 ans Maxim Coursol est du même avis que son entraîneur. « Ce sera un gros week-end pour nous. Baie-Comeau a une bonne équipe et on a souvent de la misère contre eux. Ils travaillent fort et ont une bonne défensive. Va falloir être prêt », a lancé celui qui connait de bons moments récemment avec Alexandre Blais comme joueur de centre. « Alex voit bien le jeu. Ça cliquer bien entre nous ».

De bonnes nouvelles

Serge Beausoleil a partagé de bonnes nouvelles à propos de ses blessés Jacob Mathieu et Maël St-Denis. « Ils ont travaillé tellement fort qu’ils se rapprochent d’un retour au jeu. Les deux ont pratiqué avec leurs coéquipiers cette semaine, mais sans contact. Ce ne sera pas en fin de semaine, mais leur retour est proche et c’est une très bonne nouvelle. Ce sont deux gars très importants pour nous ».

Peiné pour ses confrères

Serge Beausoleil s’est dit attristé du départ de ses collègues directeurs-gérants Philippe Boucher des Voltigeurs de Drummondville et Pascal Daoust des Foreurs de Val-d’Or. « Ce sont deux gars de grande qualité avec qui j’entretiens de très belles relations. Avec Philippe, ça date de longtemps. Il m’a donné toute une chance quand il m’a amené à Rimouski. Je branlais dans le manche, car ma situation était très belle au Séminaire St-François. Il m’a dit si tu veux coacher junior, c’est le moment. Et, je lui en serai toujours reconnaissant », a-t-il commenté.