Une gaffe...une solution

Notre collaboratrice Madame Chasse-taches vous dresse une liste d’astuces pour réparer certaines gaffes au quotidien.

Des verres bien coincés

Il est facile de séparer deux verres coincés l’un dans l’autre en mettant de la glace dans celui du dessus alors que vous trempez celui du dessous dans un bol d’eau chaude.

Des particules de mouchoir sur les vêtements

Si vous avez oublié un mouchoir dans une poche d’un vêtement lors de la lessive, placez votre linge à la sécheuse avec deux feuilles d’assouplissant, quelques lingettes en microfibres ou un vieux bas de nylon. Les peluches y colleront lors du séchage.

Des marques sur les meubles en bois

Les cernes blancs laissés par un verre sur un meuble en bois s’enlèvent en les frottant avec de la pâte dentifrice et un linge doux et humide. Un peu de cendre de cigarette mélangée à de la mayonnaise ou quelques gouttes d’huile d’olive enlèvent aussi ces traces blanchâtres. Le produit Goo-Gone à base d’huile de citron qu’on trouve dans les centres de rénovation et dans plusieurs magasins au rabais est aussi efficace pour éliminer ce type de taches.

Sur un meuble noir, spécialement sur la mélamine noire, on camoufle rapidement une égratignure ou une marque d’usure sur le contour du meuble avec un stylo-feutre à encre permanente.

Du vernis à ongles sur mon jean

Comme sur tous les tissus résistants, vous pouvez brosser la tache fraîche avec du dissolvant à vernis à ongles contenant un haut taux d’acétone. Vous en trouvez un excellent dans les boutiques Dollarama. Épongez la tache régulièrement avec un papier absorbant en prenant soin de ne pas l’étaler.

Sur un tissu délicat, utilisez un coton-tige trempé dans le peroxyde. Bien rincer ensuite à l’eau tiède.

De la gomme à mâcher dans les cheveux

Avant de couper la mèche de cheveux emmêlée dans la gomme à mâcher, frottez la mèche avec du beurre d’arachide. Vous dégagerez facilement la gomme grâce à sa texture huileuse. Il ne restera qu’à laver toute la chevelure.