Une première édition sous le signe de la gastronomie à Bulles, Whisky et Gastronomie

Connu depuis 2015 comme Bulles Whisky et Cie, le festival de Québec consacré aux bulles et aux spiritueux s’est renouvelé cette année, en ajoutant un volet gastronomique à sa programmation. Devenu Bulles, Whisky et Gastronomie, l’événement a attiré deux fois plus de personnes les 3 et 4 février derniers, selon son fondateur Yann Latouche, également président d’EvenTouch.

« En déménageant dans le grand espace lumineux du terminal du Quai 30 du Vieux-Port, ça nous a permis de presque doubler le nombre de kiosques. On est passé de 38 en 2020 à 65 cette année, avec plus de 300 produits en dégustation », a dit Yann Latouche.

Parmi les exposants de spiritueux, cidre, mousseux et saké se trouvaient également des kiosques de restaurateurs, où grâce à un passeport gastronomique, les festivaliers pouvaient se procurer de délicieuses bouchées.

« Contrairement à d’autres salons à l’ambiance un peu froide, on a voulu créer une sorte de 5 à 7 qui dure deux jours, avec une compétition amicale de mixologues, des spectacles, un décor intéressant. C’est une belle occasion pour le grand public de rencontrer les producteurs et les professionnels du milieu, tout en festoyant dans une ambiance décontractée », ajoute Yann Latouche.