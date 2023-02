GOULET, Robert



À la Résidence le St-Laurent, le 19 janvier 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Robert Goulet, époux de feu madame Louise Blais. Il était le fils de feu François Goulet et de feu Antonia Fortin. Il demeurait à Saint-Gervais. Il laisse dans le deuil ses enfants feu Andrée, Nicole et Yves; ses petites-filles : Emmy, Sarah-Maude et Florence; ses frères et sœurs : feu Thérèse (feu Fernand Godbout), Rachel (feu Maurice Belzile), feu Laurette (feu Jean-Baptiste Nadeau), Doris (feu Rosaire Tremblay), feu Jean-Claude (Jeannine Chamberland), Raynald (feu Marthe Vermette), Bertrand (Thérèse Boucher), Hélène (Marcel Lantagne), Pierrette (Alain Bouchard) et Denis; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Roger Blais (Suzanne Normand), Odette Blais (Yvon Émond), Diane Blais (feu Yvon Paquet), Denis Blais, René Blais (Jocelyne Giroux), Céline Blais (Alyre Bélanger), Lisette Blais (Jean-Yves Cadieux), Michel Blais (Kathleen Cyr) ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera au complexeà compter de 12h.