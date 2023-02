LETARTE, Ghislaine



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 5 janvier 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Ghislaine Letarte, épouse de monsieur Antoine Mercier, fille de feu madame Cécile Charrier et de feu monsieur Adrien Letarte. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :dès 12 h 30.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée même, suite à la cérémonie. Madame Ghislaine laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Sébastien (Isabelle Boucher) et Éric; ses petits-enfants: Camille et Félix; ses frères et soeurs: feu Nicole (Gaston Fournier), André (Lorraine Garneau) et Thérèse (feu Michel Bégin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Mercier: Adrien (Françoise Laflamme), feu Gérard (Claudette Morin), Fernande (feu Jean-Yves Lafrance), feu Antoinette (Laurent Guay), Céline (feu Fernand Paquet), Lionel et Yvon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant ainsi que les médecins de l'Institut Universitaire de cardiologie de et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec à l'adresse suivante: https://iucpq.qc.ca/. Des formulaires seront disponibles sur place.