SAUVÉ, Michel



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 1er février 2023, à l'âge de 76 ans et 1 mois, est décédé monsieur Michel Sauvé, époux de madame Ginette Marcoux, fils de feu madame Alice Paquet et de feu monsieur René Sauvé. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13h30 à 15h45.Il laisse dans le deuil son épouse Ginette; ses enfants : Geneviève (Nicolas Andrews), Olivier (Marie-Soleil Chamberland); ses petits-enfants: Juliette, Rosalie, Florence et Alice; ses frères et soeurs: Serge Schiller (Huguette), Lise Sauvé (Noé Leclerc), Roger Sauvé (Louise Garant), Daniel Jolin (Mylène O'Reilly), Denis Jolin (Jeannine Van Vliet); ses beaux-frères et belles-soeurs : Lise Marcoux (feu Yvon Cloutier), Carole Marcoux (feu Jean-Yves Paré), Patrick Marcoux (Michelle Gingras): ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins,cousines, et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Jean Eudes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes. Des formulaires seront disponibles sur place.