5 documentaires à découvrir sur le football

De Jerry Maguire à Rudy en passant par Les Héros du dimanche, le football a inspiré des dizaines de films de fictions hollywoodiens que les amateurs du ballon ovale ne se lassent pas de revoir. Mais sachez qu’il existe aussi plusieurs bons documentaires sur le sport favori des Américains. En voici cinq à découvrir pour se mettre dans l’ambiance du 57e Super Bowl.

Last Chance U

Photo fournie par NETFLIX

Comme son titre l’indique, cette série documentaire offerte sur Netflix depuis 2016 s’intéresse au parcours de jeunes joueurs de football issus de milieux défavorisés qui tentent leur dernière chance dans le milieu du sport. En suivant le quotidien d’équipes évoluant au sein du circuit de la NCAA (National College Athletic Association), Last Chance U met en lumière la dure réalité de plusieurs athlètes universitaires en difficultés scolaires. La série a connu un tel succès sur Netflix que la plateforme a produit récemment une suite se déroulant dans le milieu du basketball universitaire.

Dans l’arène avec Tom Brady

Photo fournie par DISNEY

À 45 ans, Tom Brady a annoncé récemment qu’il mettait fin à sa longue et prolifique carrière. En disputant 10 Super Bowl (et en remportant les grands honneurs à sept reprises), le célèbre quart-arrière a marqué à tout jamais l’histoire de la NFL. Dans cette série documentaire déclinée en 10 épisodes, Brady revient sur chacune de ses apparitions au Super Bowl sous les couleurs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, avant de conclure avec son dernier tour de piste avec les Buccaneers de Tampa Bay. Offert sur la plateforme Disney+.

All or Nothing

Photo fournie par AMAZON

Le concept de ces séries documentaires produites par Amazon est simple : suivre les hauts et les bas d’une équipe sportive pendant une saison entière. Plusieurs équipes de la NFL se sont déjà prêtées au jeu, dont les Rams de Los Angeles (2017), les Cowboys de Dallas (2018), les Panthers de la Caroline (2019) et les Eagles de Philadelphie---- (2020), une des deux formations qui participera au Super Bowl demain soir. Offert sur Amazon Prime.

L’Envers du sport : la petite amie imaginaire

Photo fournie par NETFLIX

Sélectionné au deuxième tour du repêchage de 2013 après avoir fait sensation au sein de l’équipe de University of Notre Dame, Manti Te’o était promis à un bel avenir dans la NFL. Mais sa vie et sa carrière ont basculé il y a 10 ans quand le joueur s’est retrouvé au cœur d’un étrange scandale. Le jeune joueur a en effet appris du jour au lendemain que l’étudiante avec laquelle il correspondait depuis trois ans sur internet et qu’il considérait comme sa petite amie n’avait jamais existé. C’est seulement quand il a annoncé la mort de la jeune femme – qui se disait atteinte de leucémie – que des médias américains ont mené des enquêtes pour découvrir que c’était en fait un homme qui se cachait derrière cette identité. Ce documentaire en deux épisodes tente de faire la lumière sur ce canular. Offert sur Netflix.

Elway to Marino

Photo fournie par DISNEY

Qu’ont en commun John Elway, Dan Marino, Jim Kelly et Tony Eason ? Ces quarts-arrières qui ont mené de belles carrières dans la NFL font partie des six passeurs vedettes à avoir été sélectionnés au premier tour du repêchage de 1983. Dans ce documentaire réalisé par Ken Rodgers, les légendaires Dan Marino et John Elway proposent de nous faire revivre les coulisses de cet encan historique. À voir sur Disney+.