LARAMÉE, Claudette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Claudette Laramée (Boivin) survenu à Gatineau le 24 janvier 2023 à l'âge de 92 ans. Elle était l'épouse de feu Jean-Guy Laramée. Elle laisse dans le deuil ses enfants Lyne, Ghyslain, Maryse et Richard Laramée; ses petits-enfants, son arrière-petite-fille, ses frères et soeur ainsi que parents et amis(es).Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à