SAINT-ARNAUD, Jean-Guy, S.J.



À Richelieu, le vendredi 20 janvier 2023, est décédé, à l'âge de 88 ans, après 68 ans de vie religieuse, le père Jean-Guy Saint-Arnaud, S.J. Né à Montréal, il était le fils de Maurice Saint-Arnaud et de Rita Bergeron. Il fit ses études secondaires et collégiales au Collège Saint-Ignace de Montréal et il entra chez les Jésuites en 1954. Il fut ordonné prêtre en 1967. Après des études en sciences religieuses à l'Université de Strasbourg, où il obtint un doctorat, il enseigna la philosophie et il fut directeur des études au Collège Brébeuf avant de s'orienter vers l'enseignement de la spiritualité et l'accompagnement de personnes au Centre Manrèse de Québec, durant près de 25 ans. Par la suite, il consacra son temps à écrire, à donner des conférences et à diriger des retraites spirituelles. Depuis le mois d'avril 2020 jusqu'à son décès, il demeurait à la Résidence Notre-Dame, à Richelieu, pour y recevoir des soins. Outre ses confrères jésuites, il laisse dans le deuil un frère (André) et une soeur (Nicole), des neveux et nièces, et un grand nombre de personnes qui lui sont reconnaissantes pour l'aide spirituelle qu'il leur a apportée.Des dons peuvent être offerts à Missions jésuites (25, rue Jarry Ouest, Montréal, H2P 1S6).