ROY, Jacqueline



A l'Hôtel-Dieu de Lévis le 3 février 2023 à l'âge de 83 ans est décédée Madame Jacqueline Roy fille de feu Roméo Roy et de feu Blanche Nadeau. Elle était la conjointe de feu Raymond Bernier et demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Paule et Jean Vallières, ses petits-enfants : Noémie (Luc), Judith (Joël) et Hugo, ses arrière-petits-enfants : Romy, Eli et Louis, ses frères et sœurs : feu Ghislaine, feu Normand, feu Gilles, Gaétane, Céline, Huguette, Johanne, Michelle (Guy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis(es). La famille souhaite remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/