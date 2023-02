LAMONTAGNE, Marc



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 janvier 2023, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Marc Lamontagne, fils de feu monsieur Maurice Lamontagne de feu madame Claire Bilodeau. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses ami(e)s : Yvon Vallée (Armande Vallée), André Robert (Mariette Olivier), Mario Blouin (France Lapointe), Line Leclerc (Raynald Bellavance), Clarence Létourneau (Jacqueline Michaud), ainsi que ses tantes et oncles, cousins et cousines. Sont aussi affectés plusieurs autres amis et anciens collègues de travail de l'agence du revenu. Chacun de nous se souviendra de Marc comme d'un homme chaleureux, plein de délicatesse, de générosité et de dévouement pour tous ceux qui l'ont entouré. Il restera dans nos coeurs pour toujours. Chaleureux remerciement au personnel du Centre Régional Intégré de Cancérologie de Lévis (CRIC) et du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement. Une période de condoléances aura lieu au complexe :à compter de 14h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à nous joindre via notre site www.groupegarneau.com le samedi 18 février à 15 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie". Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêves d'enfants ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.