DUBÉ, Claudette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Claudette Dubé, survenu à Wendake le 22 décembre 2022 à l'âge de 87 ans. Elle était l'épouse de feu Jean-Claude Flamand, la fille de feu Marie-Anna Côté et de feu Zéphirin Dubé. Elle habitait à Wendake. Sa famille recevra les condoléancesMadame Dubé laisse dans le deuil ses filles et son fils : Sylvie Flamand (Claude Bédard), Cathy Brecknell, Sylvain Flamand (Alexandre Petit) et Annie Flamand (Éric Morin); ses petits-enfants : Cindy (Yanick), Francis (Elisa), Ann-Julie (Maxim), Anthony, Caitlin (Burke), Patrick, Daniel et Élizabeth; ses arrière-petits-enfants : Thomas, Emma, Sloan et Margot; ses frères et sœurs : Laurier (feu Madeleine), Laurentia (feu Adrien), Donald (feu Irène), Margot (feu Vincent) et Cécile (Michel); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Flamand : Denis (Ginette), Roger (Denise), Nicole (Gérard), Micheline Descarreaux et Jean René Dupuis ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre son époux; sa fille Ginette; ses frères et ses sœurs : Arthé, Gaétane, Bernadin, Jean-Guy (Denise), Gilles, Donalda, Normand (Lise) et son ami Gilles. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du CHSLD de Wendake pour les bons soins prodigués et spécialement aux infirmières Isabelle et Kim.