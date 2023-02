DROUIN, Hélène



À Québec, le 1er février 2023, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Hélène Drouin, directrice générale retraitée de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 17 février 2023, de 15h à 17h et de 18h à 20h.La famille vous accueillera à l'église à compter de 12h30. Fille de feu Marcel Drouin et de feu Marie-Flore Carrier, elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Marcelle et son père Daniel Thibault, son conjoint Patrick Létourneau; ses frères et sœurs : Michel (Dayle Fee), feu Nicole (Claude Rousseau), Marc (Kees van Draanen), feu Luc et Lucie; ses neveux et nièces : Jamie Drouin, Geneviève et Catherine Rousseau, Danny Drouin et Laurence Thibault; ses filleuls : Xavier et Julien ainsi que de nombreux parents et amis particulièrement Annie, Vénita, Martine et Richard ainsi que Claire Marois. La famille offre ses sincères remerciements au personnel du CHUM, de l'IUCPQ (Hôpital Laval), de l'IRPDQ et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds Alphonse-L'Espérance de la Fondation IUCPQ pour la recherche sur la fibrose pulmonaire : https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/ Nous vous invitons à vous inscrire au Registre des consentements au don d'organes et de tissus de la RAMQ.