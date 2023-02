LAPLANTE, Carole



À sa résidence, le 28 janvier 2023, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Carole Laplante. Elle était la fille de feu Kathleen Morneau et de feu Cyrille Laplante.Elle laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs : feu Yvan, Lise (Michel Corriveau), Francine (Bernard Fournier), Guy (Suzanne Lacoursière) et Daniel (Ariane Alexandre); ses neveux et nièces : Fanie, François, Simon, Martine, Benoit, Frédéric et Eléna ainsi que sa grande amie et son ange gardien Chantale Denis.