ROYER, Louisette



À l'Hôpital St-Sacrement, le 26 janvier 2023, à l'âge de 80 ans et 3 mois, est décédée madame Louisette Royer, fille de feu madame Yvonne Asselin et de feu monsieur Télesphore Royer. Elle demeurait à Québec.Elle est allée retrouver ses parents, ses frères et sœurs : Jean-Paul, Aimé, René, Rita, Claudette, Charles, Jean-Guy et Roland, ainsi que sa belle-sœur Gabrielle Pelletier et ses beaux-frères Ernest Caron et Marcel Masson. Elle laisse dans le deuil ses frères : Henri et André Royer; son neveu et proche aidant Martin Masson (Jean-Luc Thérien) et sa filleule Nathalie Caron (Stéphane Ready); ses belles-sœurs : Marie-Marthe Vaillancourt (feu Charles Royer), Louise Poitras (feu Jean-Guy Royer), Claudine Cloutier (feu Roland Royer) et Colette Vaillancourt (feu Jean-Paul Royer). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses amies, dont celles de longue date : Denise Talbot, Francine Caron et Claudette Talbot, ainsi que les résidents et le personnel des Résidences Kirouac. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mercredi 15 février 2023, de 17h à 20h et, de 11h à 13h30.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. Remerciements au personnel du 4ième étage et du P1 de l'Hôpital St-Sacrement pour les soins prodigués au cours des sept dernières semaines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Téléphone : 418 525-4385, Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.