Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Novembre

Malheureusement passé inaperçu lors de sa sortie en salle au Québec, en octobre dernier, ce suspense français a tous les atouts pour plaire aux amateurs de films policiers. Le réalisateur Cédric Jimenez (Bac Nord) y relate la traque des terroristes en fuite après les attentats du 13 novembre 2015, en France. Captivant, bien documenté et porté par un solide groupe d’acteurs (dont Jean Dujardin), Novembre nous plonge au cœur de la cellule antiterroriste qui mène l’enquête pendant les cinq jours de chasse à l’homme effrénée.

► Où : offert en vidéo sur demande

— Maxime Demers

Gazebo

Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette nous ouvrent à nouveau les portes de leur gazebo pour la seconde saison de la websérie à succès. Et la nouvelle fournée d’épisodes – tous diffusés sur ICI Tou.tv – est aussi réussie et rafraîchissante que la précédente.

Au programme : des apparitions de Sylvie Léonard, Tranna Wintour, Josée Deschênes et autres Anne Dorval dans des situations du quotidien absurdes, certes, mais surtout hilarantes. À voir absolument.

► Où : dans la section Extra d’ICI Tou.tv

— Bruno Lapointe

La jolie clairière de Vanille

Mon collègue Charles Laplante de la rubrique Liste d’écoute vous a déjà signifié, la semaine dernière, tout le bien qu’il pense du second album de Rachel Leblanc, alias Vanille. Permettez que j’en rajoute. De la pop estivale de Soleil ‘96, paru en 2021, au folk baroque de La clairière, cette jeune artiste encore méconnue du public opère, avec une maîtrise qui laisse pantois, un virage musical que peu de ses semblables oseraient tenter. C’est parfois méditatif, parfois plus enjoué, mais toujours rempli d’une douce et apaisante lumière. Un incontournable de ce début 2023.

► Où : sur les plateformes d’écoute en ligne

— Cédric Bélanger