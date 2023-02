Animaux: Virginie Blanchette-Doucet et Kiwi, une chienne croisée

Kiwi est une chienne bringée de 6 ans. Il y a du husky, du boxer, du berger allemand et du labrador dans ses gènes. Kiwi est mixte autant dans son corps que dans sa tête.

1. Quelle est la raison qui vous a poussés à adopter Kiwi ?

Quand on a acheté la maison et la terre, la première chose que mon chum voulait, c’était un chien. Pour moi, avoir un chien, ça fait partie de la vie de famille. C’est un mode de vie et un bel apprentissage de vie pour les enfants.

2. Pourquoi avoir choisi ce nom ?

Nous sommes allés en Nouvelle-Zélande et nous avons adoré l’endroit. C’est donc en hommage à notre voyage, un beau rappel. C’est aussi un nom facile à prononcer pour les enfants. Delphine, ma fille, l’a d’ailleurs rapidement appelé « Kéwi ».

3. Êtes-vous plus « chat » ou « chien », et pourquoi ?

Quand je vivais avec mes parents, on a eu plusieurs labradors. Je rêvais d’avoir des chats, mais mon frère était allergique. Une fois partie de la maison familiale, mon premier animal a été un chat, Noche (nuit en espagnol). Ce compagnon de vie qui m’a suivi dans mes études et qui était là pendant l’écriture de mon premier roman est décédé récemment.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Kiwi ?

Elle a le côté anxieux du husky. Elle est facilement inquiète et reste collée sur ses maîtres. Elle est très discrète, mais elle nous suit tout le temps, comme une petite ombre. Elle fait de l’anxiété de séparation. Elle capote quand on part en voiture et qu’on la laisse derrière. Elle a besoin d’être acclimatée lentement aux nouveautés pour que tout fonctionne. Avec Delphine qui a quatre ans, Kiwi est d’une patience exemplaire. C’est un bon chien de famille.

5. Racontez-nous un fait cocasse concernant Kiwi.

Quand elle bat de la queue et qu’elle est vraiment contente, elle bat de la queue en « moulin à vent », en grands cercles ! Si on lui parle en bébé en la grattant, c’est sûr que le battement de queue passe au niveau supérieur (rires).

6. Racontez-nous la fois où...

Toutes les fois où, pour faire « débarquer » ma fille d’une terreur nocturne, on a amené Kiwi pour qu’elle se calme. Comme si en touchant le poil de son chien (et en sentant son odeur, la face dedans !) elle reprenait contact avec le réel ! Magique !

7. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Elle a déjà mangé la télécommande et n’a laissé que les deux piles. Heureusement, car c’est toxique.

8. Parlez-nous de quelque chose qu’elle adore ?

Elle adore manger des glaçons. Si on s’en sert au frigo, elle attend pour qu’on lui en donne comme si c’était le snack de rêve. Chien de neige !

9. Quelle est son activité préférée ?

Nous allons souvent marcher elle et moi. J’utilise un harnais de canicross et elle tire. Cela crée une super connexion entre nous. Ces marches dans le bois avec elle profitent à ma démarche de création littéraire. Ça me permet soit de me vider la tête ou de me structurer pour poursuivre mon roman.

10. Quel est son endroit préféré ?

Elle s’installe sur le coussin du banc de fenêtre et elle a une vue sur la rue. Elle suit l’action dehors. Les voisins lui font des salutations !

11. En quoi votre animal peut-il être une source d’inspiration pour vous ?

Dans mon imaginaire et dans mes livres, il y a toujours des animaux : beaucoup de vaches et de poules ! Ça donne de la dimension aux lieux. Et il y a toujours un chien. Le chien révèle le personnage d’une autre façon.

12. Tel maître, tel animal

Je suis beaucoup moins inquiète et anxieuse que Kiwi et plus extrovertie qu’elle. Elle est le yin de mon yang.

À propos de Virginie Blanchette-Doucet