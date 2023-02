Augmentation de salaire: ne dites pas ces 5 phrases, selon une experte

L’argent est souvent un sujet tabou au travail comme dans la vie personnelle. Négocier son salaire ou demander une augmentation peut être intimidant et inconfortable.

Une experte mentionne 5 phrases à éviter qui sont les plus appréhendées par les patrons.

1. «Plus d’argent»

Dites plutôt: Une fourchette précise.

Des employés maladroits hésitent et figent lors des négociations. Trop souvent, ils ouvrent leur discours avec quelque chose comme «je veux plus d’argent!».

L’experte, Fotini Iconomopoulos, explique que les gens se demandent s’ils visent trop haut ou encore se sous-estiment en visant trop bas.

Elle assure que la clef est la préparation. La professeure au MBA à la Schulich School of Business de l'Université York recommande, d’ailleurs, de faire des recherches au sujet des salaires dans son domaine, de son niveau d’expertise et dans sa région.

Utilisez ces informations pour déterminer le montant le plus bas que vous accepteriez et indiquez-le clairement dans votre fourchette.

2. «Je pense que je le mérite parce que...»

Dites plutôt: «Je le mérite parce que...»

Les plus grands négociateurs ne pensent pas, ils savent. Vous devez être confiant et connaître votre valeur.

Prenez notes des commentaires positifs de vos collègues et patrons.

Autant que possible, datez, chiffrez et quantifiez vos performances.

3. «J’espérais...»

Dites plutôt: «Étant donné la valeur de mon expérience sur le marché et dans l’organisation, je m’attendrais à...»

En utilisant la formulation hypothétique et rêveuse du verbe «espérer», cela donne l’impression que vous ne vous attendez pas vraiment à recevoir cette augmentation.

Utilisez plutôt la recherche que vous avez faite et les données pertinentes pour appuyer vos propos.

4. «Je vais devoir aller chez les compétiteurs...»

Dites plutôt: «J’ai reçu d’autres offres, mais j’aimerais privilégier ma longévité au sein de l’entreprise.»

Faire des menaces est un jeu dangereux. Votre patron pourrait bien vous demander de quitter.

Cette attitude vous donne plutôt l’air arrogant.

Afin de donner une direction plus positive à la conversation, dites plutôt que vous recevez effectivement des offres de la compétition, mais que vous cherchez surtout à vous épanouir dans votre emploi actuel.

5. «Merci quand même»

Dites plutôt: «À quel moment pouvons-nous reprendre cette conversation?»

Parfois, les négociations prennent plus de temps que prévu. La première conversation n’est souvent que le début.

Si vous souhaitez évoluer au sein de l’entreprise, il se pourrait que le processus mette un peu plus de temps.

Gardez en tête que si on vous répond «pas maintenant», demandez «quand?». Si on vous dit «vous avez besoin de plus d'expérience», demandez «à quoi ressemble cette expérience pour vous?».

Entendez-vous sur les prochaines étapes et n’oubliez pas que votre employeur a besoin de vous.

- D’après les informations de CNBC