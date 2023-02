FILION, Jean-Guy



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 28 janvier 2023, à l'âge de 82 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Filion, époux de madame Solange Tremblay, fils de feu madame Gilberte Gagnon et de feu monsieur Alphonse Filion. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Solange, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-François (Lucie Gagnon) et Isabelle (Jeff Germaine); ses petits-enfants : Anne-Sophie, Eve-Marie, Loïc et Zack; son frère André (Danielle Bouchard); ses beaux-frères et belles-sœurs : Claude (Micheline Lord), Marcel (Marina McLellan), feu Gilles, Claudette, Jeannine, Claire (Claude Jean), Louise, Ghislaine (Jacques Perron) et Gaétan (Chantale Pelletier), ainsi que ses neveux et nièces : Vincent, Guillaume, Cindy, Karina, Caroline, Marie-Ève, Stéphanie, Nadine, Martin, Hugues, Alexandra, Mathieu, Marie-Hélène, feu Jean-Philippe et Pierre-Yves. Pour souligner son départ,La famille désire remercier spécialement le personnel du 3e étage du centre d'hébergement Le Faubourg pour la qualité de leurs soins et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, site Web : https://fondationduchudequebec.org/ ou à la Fondation Cité Joie, site Web : https://citejoie.com/