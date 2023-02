Super Bowl LVII: des recettes à partager entre amis

Avec le Super Bowl vient le traditionnel visionnement du match entre amis. Voici des recettes qui réjouiront tous les amateurs de sport.

Pommes de terre farcies au prosciutto et au cheddar

Coup de Pouce

Photo Tango photographie

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 30 à 40 min

Ingrédients

4 pommes de terre Russet

4 tranches de prosciutto

1/2 tasse crème sure légère

1 tasse cheddar fort, râpé

2 oignons verts, hachés finement

1 c. à thé raifort

sel et poivre

Méthode

Régler le barbecue à puissance moyenne. Envelopper individuellement les pommes de terre de papier d’aluminium. Les déposer sur la grille huilée du barbecue et cuire de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Entre-temps, déposer les tranches de prosciutto sur la grille du barbecue, à côté des pommes de terre, et cuire de deux à trois minutes ou jusqu’à ce que le jambon soit croustillant (le retourner à mi-cuisson). Hacher le prosciutto et réserver. Couper une fine tranche sur le dessus des pommes de terre. À l’aide d’une petite cuillère, retirer délicatement la chair en laissant une paroi de 1/2 po (1 cm) d’épaisseur. Mettre la chair dans un grand bol et la piler à l’aide d’un presse-purée. Ajouter la crème sure, 3/4 t (180 ml) du fromage, les oignons verts, le raifort et les trois quarts du prosciutto réservé, et bien mélanger. Saler et poivrer, si désiré. Farcir les pommes de terre de la purée. Les parsemer du reste du fromage et du prosciutto. Remettre les pommes de terre sur la grille du barbecue, fermer le couvercle et cuire de 5 à 10 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu.

Canapés au brie et à la confiture de bacon

Coup de Pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 12

Préparation : 30 min

Cuisson : 30 min

Ingrédients

8 oz bacon, haché

1 petit oignon, haché finement

2 gousses d’ail, hachées finement

1/4 tasse canneberges séchées, hachées grossièrement

3 c. à soupe jus de canneberges

3 c. à soupe sirop d’érable

2 c. à soupe vinaigre de cidre

1 c. à thé paprika

8 oz brie, coupé en tranches fines

2 c. à soupe ciboulette fraîche, hachée

poivre

Méthode

Dans une casserole, cuire le bacon à feu moyen, en brassant souvent, de six à huit minutes ou jusqu’à ce qu’il soit croustillant. Égoutter le bacon sur une assiette tapissée d’essuie-tout et réserver. Dégraisser la casserole en réservant une cuillère à soupe (15 ml) du gras de cuisson. Dans la casserole, ajouter l’oignon et cuire à feu moyen, en brassant souvent, cinq minutes ou jusqu’à ce qu’il soit tendre et doré. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson une minute. Ajouter le bacon réservé, les canneberges, le jus de canneberges, le sirop d’érable, le vinaigre et le paprika. Poivrer et porter à ébullition en raclant le fond de la casserole. Réduire le feu à moyen et laisser mijoter, en brassant de temps à autre, de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le liquide se soit évaporé et que le bacon soit caramélisé. Retirer du feu et laisser refroidir. (La confiture de bacon se conservera jusqu’à un mois au réfrigérateur. Laisser reposer 30 minutes à la température ambiante avant d’utiliser.) Étendre les tranches de pain sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, puis les couvrir du brie. Cuire sous le gril préchauffé du four deux minutes ou jusqu’à ce que le fromage commence à fondre et que les croûtons soient dorés. Garnir les croûtons de confiture de bacon, puis parsemer de la ciboulette.

Brochettes de bocconcinis et trempette au poivron rouge

Coup de Pouce

Photo Jeff Coulson

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 8 min

Réfrigération : 1 h

Ingrédients

1/2 c. à thé zeste de citron

3 c. à soupe jus de citron

2 c. à soupe huile d’olive

2 c. à soupe persil italien, haché finement

1 petite gousse d’ail, hachée finement

1 contenant de bocconcinis, égouttés (200 g/environ 20 boules)

10 tomates cerises ou tomates raisins

trempette au poivron rouge (voir ci-dessous)

sel et poivre

Méthode

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le zeste et le jus de citron, l’huile, le persil et l’ail. Saler et poivrer. Ajouter les bocconcinis et mélanger délicatement pour bien les enrober. Couvrir et réfrigérer une heure. (Les bocconcinis se conserveront jusqu’au lendemain au réfrigérateur. Laisser revenir à la température ambiante 15 minutes avant de poursuivre.) Dans le bol de bocconcinis, ajouter les tomates et mélanger délicatement. Sur 10 brochettes à cocktail, enfiler les bocconcinis en alternant avec les tomates. Mettre les brochettes dans un grand contenant hermétique et les arroser d’une cuillère à soupe (15 ml) de la marinade (jeter le reste de la marinade). Couvrir et réfrigérer. Servir les brochettes avec la trempette au poivron rouge.

TREMPETTE AU POIVRON ROUGE

Coup de Pouce

Portions : 1 1/2 tasse

Cuisson : 8 min

Ingrédients

1 c. à soupe huile d’olive

3 gousses d’ail, hachées finement

1 tasse oignon rouge, haché

1 c. à thé thym frais, haché

3/4 tasse poivron rôti en pot, égoutté

1/4 tasse mayonnaise

2 c. à thé jus de citron

1/4 tasse basilic frais, haché

sel et poivre

Méthode

Dans un poêlon, chauffer l’huile d’olive à feu moyen. Ajouter l’ail et cuire, en brassant, une minute. Ajouter l’oignon et cuire, en brassant, six minutes ou jusqu’à ce qu’il soit tendre. Ajouter le thym. Saler et poivrer. Retirer du feu et laisser refroidir légèrement. Au robot culinaire ou au mélangeur, réduire en purée lisse la préparation à l’oignon, le poivron rouge, la mayonnaise et le jus de citron. Verser la trempette dans un contenant hermétique, couvrir et réfrigérer. (La trempette se conservera jusqu’à deux jours au réfrigérateur.) Au moment de servir, ajouter le basilic et bien mélanger.

Bouchées fondantes au jambon

Coup de Pouce

Photo Jeff Couslon

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

Congélation : 30 min

Ingrédients

1/2 tasse jambon, haché finement

1/2 tasse fromage à raclette, haché

2 c. à soupe crème 35 %

2 c. à soupe persil italien frais, haché finement

2 œufs

1/2 tasse farine

1 tasse chapelure panko

huile végétale pour friture

Méthode

Tapisser un moule à pain de 8 x 4 po (20 x 10 cm) d’une pellicule plastique. Réserver. Dans un petit poêlon, cuire le jambon deux minutes à feu moyen. Ajouter le fromage, la crème et le persil, et bien mélanger. Cuire jusqu’à ce que le fromage commence à fondre. Retirer le poêlon du feu. Étendre la préparation dans le plat réservé, en une couche uniforme de 3/4 po (2 cm) d’épaisseur. Congeler 30 minutes ou jusqu’à ce que la préparation soit ferme. Dans un petit bol, battre les œufs. Mettre la farine et la chapelure dans deux autres bols. Couper la préparation de fromage en cubes de 3/4 po (2 cm). Passer les cubes dans la farine et les tremper dans les œufs battus (secouer pour enlever l’excédent). Passer les cubes dans la chapelure, en pressant pour bien les enrober. Dans une friteuse ou dans un poêlon profond, chauffer de l’huile végétale à 350 °F (180 °C). Y plonger les cubes de fromage, quelques-uns à la fois, deux minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Égoutter dans une assiette tapissée d’essuie-tout. Servir chaud. (Les fondants se conserveront jusqu’à un mois au congélateur.)

Minipains à Hamburgers

Coup de Pouce

Photo Dana Dorobantu

Portions : 36

Préparation : 30 min

Cuisson : 25 min

Repos : 1 h 30 min

Ingrédients

1 c. à soupe levure sèche active

1 tasse eau

3 c. à soupe sucre

1 c. à thé sel

1/3 tasse huile végétale

3 tasses + 1/4 t farine

1 jaune d’œuf

1 c. à soupe lait

graines de sésame, de pavot ou de lin

Méthode

Dans un grand sac à congélation, mettre la levure, l’eau, le sucre, le sel, l’huile et trois tasses de farine. Fermer le sac hermétiquement et le retourner en le pétrissant pour bien mélanger tous les ingrédients. Déposer le sac dans un grand bol rempli d’eau tiède et laisser reposer pendant 30 minutes. Retirer le sac de l’eau et ajouter le reste de la farine dans le sac, puis le refermer et bien mélanger. Laisser lever la pâte dans un endroit chaud à l’abri des courants d’air pendant une heure. Diviser la pâte à pain en deux portions. Sur une surface de travail légèrement farinée, rouler chaque portion de pâte en un long cylindre d’un pouce (2,5 cm) de diamètre. Couper chaque cylindre en morceaux d’un pouce (2,5 cm) de largeur. Rouler légèrement les morceaux de pâte pour former des boules. Disposer les boules de pâte sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, en les espaçant d’un pouce (2,5 cm). Mélanger le jaune d’œuf et le lait, badigeonner le dessus des pains de l’œuf, puis les parsemer de graines de sésame. Cuire au four préchauffé à 300 °F (150 °C) pendant 25 minutes ou jusqu’à ce que les minipains soient gonflés et dorés. Mettre sur une grille et laisser refroidir. (Les minipains se conserveront jusqu’au lendemain à la température ambiante ou jusqu’à un mois au congélateur.)

Voici trois idées de garnitures gourmandes pour nos mignons petits pains. On peut préparer ces miniburgers à l’avance, ils se conserveront deux heures au réfrigérateur.

MINIBURGERS DE FOIE GRAS

Portions : 12

Préparation : 20 min

Ingrédients

12 minipains à hamburgers

1/4 tasse confiture de figues ou de confit d’oignons

75 g foie gras, coupé en 12 tranches

Méthode

Garnir les minipains d’une cuillère à thé (5 ml) de la confiture de figues ou du confit d’oignons, et d’une tranche du foie gras.

MINIBURGERS DE SAUMON FUMÉ

Portions : 12

Préparation : 20 min

Ingrédients

1/2 tasse crème fraîche

1 c. à thé jus de citron

12 minipains à hamburgers

4 oz (125 g) saumon fumé à chaud, coupé en morceaux

œufs de saumon (facultatif)

brins d’aneth frais

Méthode

Dans un petit bol, mélanger la crème et le jus de citron. Garnir les minipains d’une cuillère à thé (5 ml) de ce mélange, du saumon fumé, des œufs de saumon, si désiré, et de l’aneth.

MINIBURGERS DE FROMAGE DE CHÈVRE

Portions : 12

Préparation : 20 min

Ingrédients

12 minipains à hamburgers

1/4 tasse pesto de tomates séchées

4 oz (125 g) fromage de chèvre, coupé en 12 rondelles

1/4 tasse miel liquide

feuilles de roquette

Méthode

Garnir les minipains d’une cuillère à thé (5 ml) du pesto et d’une rondelle de fromage de chèvre. Arroser d’une cuillère à thé (5 ml) du miel et garnir de roquette.

Trempette de maïs à la mexicaine

Coup de Pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 6 à 8 min

Ingrédients

2 c. à soupe beurre non salé

1 c. à soupe huile d’olive

3 tasses maïs en grains

3 c. à soupe mayonnaise

1 1/2 c. à soupe crème sure

1/3 tasse fromage feta, émietté

3 c. à soupe coriandre fraîche, hachée

1 1/2 c. à thé assaisonnement au chili

1 gousse d’ail, hachée finement le jus de 1 lime

1 piment jalapeno frais, épépiné et haché finement (facultatif)

poivre

Méthode

Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre avec l’huile à feu moyen vif. Ajouter le maïs et cuire, en brassant de temps à autre, de six à huit minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Mettre le maïs dans un bol. Ajouter la mayonnaise et la crème sure, et mélanger pour bien enrober le maïs. Ajouter le feta, la coriandre, l’assaisonnement au chili, l’ail, le jus de lime et le piment, si désiré, et bien mélanger. Poivrer. Parsemer de coriandre hachée, si désiré, et servir avec des croustilles de maïs ou légumes et mélanger.

CROUSTILLES DE MAÏS MAISON

Coup de Pouce

Portions : 4

Préparation : 5 min

Cuisson : 8 min

Ingrédients

1 c. à thé huile végétale

2 tortillas de maïs

fleur de sel

Méthode

À l’aide d’un pinceau, badigeonner les tortillas de maïs avec l’huile. Couper chaque tortilla en huit pointes et les déposer sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin. Saler. Cuire au four préchauffé à 350 °F (180 °C) pendant huit minutes ou jusqu’à ce que les tortillas soient dorées. Laisser refroidir.

Galettes de patates pilées au fromage

Coup de Pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4 à 5

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

Ingrédients

2 tasses restant de patates pilées, tempéré

1 tasse cheddar ou fromage mozzarella, râpé

1/2 tasse farine

1/4 à 1/2 tasse chapelure panko

2 oignons verts, hachés

3 œufs, battus

1/2 c. à thé sel

1/2 c. à thé poivre

3 c. à soupe huile végétale

crème sure (facultatif)

Méthode

Dans un bol, mélanger les patates pilées, le fromage, la farine, 1/4 tasse de la chapelure, les oignons verts, les œufs, le sel et le poivre (au besoin, ajouter le reste de la chapelure pour obtenir une préparation qui se tient). Avec les mains, façonner la préparation en 10 galettes d’environ un pouce (2,5 cm) d’épaisseur et les déposer dans une assiette. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter la moitié des galettes et cuire huit minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient bien chaudes et dorées (les retourner à mi-cuisson). Répéter avec le reste des galettes. Servir les galettes chaudes avec de la crème sure, si désiré.

Le bon truc

En sortant les patates pilées du réfrigérateur 30 minutes avant la préparation des galettes pour les faire tempérer, elles seront plus faciles à manipuler.

Bouchées de poulet au miel et à l’ail

Coup de Pouce

Photo Jeff Couslon

Portions : 10 à 12

Préparation : 20 min

Cuisson : 12 min

Ingrédients

1/3 tasse miel liquide

1/3 tasse eau

3 c. à soupe huile de sésame grillé

2 c. à soupe graines de sésame grillées

3 gousses d’ail, râpées ou broyées

5 c. à thé sauce au piment (de type Frank’s RedHot)

2 lb poitrines de poulet désossées, coupées en morceaux de 1 po (2,5 cm)

2 c. à soupe fécule de maïs

2 c. à thé huile d’olive

2 oignons verts, coupés en tranches

sel et poivre

Méthode

Dans un bol, mélanger le miel, l’eau, l’huile et les graines de sésame, l’ail et la sauce au piment. Saler, poivrer et réserver. Parsemer les morceaux de poulet de la fécule de maïs et mélanger pour bien les enrober. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile d’olive à feu moyen-vif. Ajouter le poulet et cuire, en brassant, pendant cinq minutes ou jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré. Ajouter le mélange de miel réservé et cuire, en brassant de temps à autre, pendant six minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait épaissi et que le poulet ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur. Mettre le poulet dans un plat de service et parsemer des oignons verts.

Fleur d’oignon au four et trempette au raifort

Coup de Pouce

Photo Tango Photographie, Anne Pominville

Portions : 8

Préparation : 30 min

Cuisson : 20 min

Ingrédients

2 oignons espagnols

3 gros œufs

2 c. à soupe eau

1 1/2 tasse chapelure panko

1 c. à thé paprika doux

1 c. à thé origan séché

1/2 c. à thé poudre d’ail

1/2 tasse farine

huile végétale à vaporiser

trempette au raifort (voir la recette ci-dessous)

sel et poivre

Méthode

Couper une tranche d’environ 1/2 pouce (1 cm) d’épaisseur sur le dessus des oignons, puis les peler en veillant à laisser la base intacte. Mettre l’un des oignons sur une planche à découper, le côté coupé vers le bas. À l’aide d’un grand couteau, en partant du pourtour de la racine, couper l’oignon en quatre en veillant à ce que les quartiers restent attachés entre eux. De la même manière, diviser chaque quartier obtenu en trois ou quatre pour obtenir 12 à 16 quartiers fins en tout. Retourner l’oignon et séparer délicatement les pétales avec les doigts. Répéter avec le deuxième oignon. Dans une assiette creuse, à l’aide d’un fouet, mélanger les œufs et l’eau. Dans une autre assiette, mélanger la chapelure, le paprika, l’origan et la poudre d’ail. Saler et poivrer. Tremper les oignons dans la préparation aux œufs et, à l’aide d’un pinceau, badigeonner les pétales pour qu’ils soient bien humectés. Déposer les oignons dans une assiette et, à l’aide d’un tamis, les saupoudrer de la farine (les secouer pour enlever l’excédent). Tremper les oignons une autre fois dans la préparation aux œufs, puis les passer dans le mélange de chapelure, en les saupoudrant à l’aide d’une cuillère pour bien les enrober. Déposer les oignons sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin et les vaporiser légèrement d’huile. Cuire au four préchauffé à 400 °F (200 °C) pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que les oignons soient dorés. Servir avec la trempette au raifort.

TREMPETTE AU RAIFORT

Portions : 2/3 tasse (160 ml)

Méthode

Dans un petit bol, mélanger 1/2 tasse de mayonnaise légère, deux cuillères à soupe chacun de raifort préparé et de ketchup, et 1/2 cuillère à thé chacun de paprika doux et de poudre d’ail. Saler et poivrer. (La trempette se conservera jusqu’à trois jours au réfrigérateur.)

Tacos au poulet épicé à la lime

Coup de Pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4 à 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 5 h 10 min

Ingrédients

Poulet épicé

1 lb poitrines de poulet désossées

1 tasse maïs en grains surgelé

1 oignon rouge, coupé en fines lanières

1 tasse bouillon de poulet à teneur réduite en sel

1/2 tasse coriandre fraîche, hachée

2 gousses d’ail, hachées

2 c. à soupe miel liquide

2 c. à thé assaisonnement au chili

1 c. à thé cumin moulu

1 c. à thé graines de coriandre, broyées

1/2 c. à thé sel

1/2 c. à thé piment de Cayenne

le zeste de 1 lime

Garnitures

8 à 12 tortillas

1 1/2 tasse chou rouge, coupé en fines lanières

3 radis, coupés en tranches fines

1 tasse crème fraîche ou crème sure

brins de coriandre fraîche

Méthode

Préparation du poulet

Dans un grand contenant hermétique, mettre les poitrines de poulet, le maïs et l’oignon. Dans une grande tasse à mesurer, à l’aide d’un pied-mélangeur, réduire le reste des ingrédients en sauce lisse. Verser la sauce sur le poulet et les légumes. Fermer hermétiquement et congeler. (La préparation de poulet se conservera jusqu’à trois mois au congélateur.)

Décongeler la préparation de poulet au réfrigérateur la veille. Mettre la préparation dans la mijoteuse, couvrir et cuire à faible intensité de cinq à six heures.

Préparation des garnitures

Envelopper les tortillas de papier d’aluminium et réchauffer au four préchauffé à 350 °F (180 °C) pendant 10 minutes. À l’aide d’une écumoire, retirer le poulet de la mijoteuse, puis l’effilocher à la fourchette et le mettre dans un bol de service. Présenter la préparation de maïs et d’oignon, le chou, les radis, la crème sure et la coriandre dans de petits bols de service. Servir avec les tortillas en laissant chacun garnir ses tacos, au goût.

Tacos de poulet effiloché, sauce mole

Coup de Pouce

Photo Tango Photographie, Anne Pominville

Portions : 4

Préparation : 35 min

Cuisson : 25 à 30 min

Ingrédients

1 lb poitrine de poulet désossée, la peau enlevée

1 c. à soupe huile végétale

1 petit oignon, haché

2 gousses d’ail, hachées

1 piment jalapeno frais, épépiné et haché (facultatif)

1 c. à soupe assaisonnement au chili

1 c. à thé coriandre moulue

1 c. à thé cannelle moulue

1 c. à thé origan séché

1 1/2 tasse coulis de tomates (passata)

1/2 tasse bouillon de poulet à teneur réduite en sel

3 c. à soupe raisins secs

3 c. à soupe amandes effilées

1 oz chocolat noir (70 %), haché

8 tortillas de maïs ou de blé de 6 po (15 cm), chaudes

légumes marinés à la lime (voir recette)

1 petit oignon rouge, coupé en tranches fines

1/4 tasse fromage feta, émietté

3 c. à soupe coriandre fraîche, hachée grossièrement

quartiers de lime (facultatif)

sel et poivre

Méthode

Saler et poivrer les poitrines de poulet. Les mettre dans une grande casserole et couvrir d’eau. Porter à ébullition à feu moyen vif. Réduire le feu à moyen doux et laisser mijoter de 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le poulet ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur. Déposer le poulet sur une planche à découper et laisser reposer cinq minutes avant de l’effilocher à l’aide de deux fourchettes. Entre-temps, dans une autre casserole, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter l’oignon, l’ail et le piment, si désiré, et cuire, en brassant de temps à autre, de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient ramolli. Ajouter l’assaisonnement au chili, la coriandre, la cannelle et l’origan, et poursuivre la cuisson 30 secondes en brassant. Ajouter le coulis de tomates, le bouillon, les raisins secs et les amandes. Saler et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter 10 minutes. Retirer la casserole du feu, ajouter le chocolat et mélanger jusqu’à ce qu’il ait fondu. Au mélangeur, réduire la sauce en purée lisse. Dans un bol de service, bien mélanger le poulet effiloché et la sauce mole. (Le poulet mole se conservera jusqu’à deux jours au réfrigérateur ou jusqu’à trois mois au congélateur.) Servir le poulet mole avec les tortillas chaudes, les légumes marinés, l’oignon, le feta et les quartiers de lime, si désiré.

Le bon truc

Traditionnellement, on utilise du piment ancho séché pour préparer cette recette. On vous propose ici une version simplifiée, avec du piment jalapeno frais que l’on trouve dans tous les supermarchés. Pour un mole plus authentique, remplacer le jalapeno par deux piments anchos séchés, réhydratés 30 minutes dans l’eau bouillante, puis égouttés.

LÉGUMES MARINÉS À LA LIME

Coup de Pouce

Portions : 4

Ingrédients

1 tasse chou rouge, en fines lanières

1 tasse carottes, coupées en fines juliennes

2 c. à soupe jus de lime

1/2 c. à soupe cumin moulu

1/2 c. à soupe coriandre moulue

sel et poivre

Méthode

Dans un bol, mélanger le chou rouge et les carottes, le jus de lime, le cumin et la coriandre. Saler et poivrer. Mélanger pour bien enrober les ingrédients et laisser reposer 15 minutes à la température ambiante. (Les légumes marinés se conserveront jusqu’à trois jours au réfrigérateur.)

Pelures de pommes de terre grillées style poutine

Coup de Pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 6

Cuisson : 30 min

Réfrigération : 45 à 60 min

Ingrédients

6 petites pommes de terre Russet, brossées et coupées en deux sur la longueur

2 c. à soupe huile de canola

1/2 lb tranches de bacon, coupées en fines lanières

1 échalote française, hachée finement

1 tasse fromage en grains frais, haché grossièrement

1/4 tasse fromage mozzarella, râpé

1/4 tasse cheddar vieilli, râpé

3 oignons verts, hachés

1/2 tasse sauce à poutine, chaude

sel et poivre

Méthode

Préparer le barbecue pour une cuisson indirecte à puissance moyenne élevée. Badigeonner les pommes de terre d’huile, de chaque côté, puis saler et poivrer. Mettre les pommes de terre sur la grille huilée du barbecue, au-dessus du brûleur éteint, le côté coupé vers le bas. Fermer le couvercle et cuire de 30 à 40 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres et que la peau commence à dorer. Laisser tiédir. Dans un poêlon en fonte, cuire le bacon au-dessus du brûleur allumé, de quatre à cinq minutes ou jusqu’à ce qu’il commence à dorer. Ajouter l’échalote et poursuivre la cuisson deux minutes ou jusqu’à ce qu’elle ait ramolli. Égoutter la préparation dans une assiette tapissée d’essuie-tout. À l’aide d’une petite cuillère, retirer délicatement la chair des pommes de terre en laissant une paroi d’environ 1/4 po (5 mm) d’épaisseur. Mettre la chair dans un grand bol et la piler à l’aide d’un presse-purée. Ajouter la préparation de bacon, les fromages et les deux tiers des oignons verts, et bien mélanger. Saler et poivrer. Farcir les pommes de terre de la purée. Remettre les pommes de terre sur la grille du barbecue, au-dessus du brûleur éteint. Fermer le couvercle et cuire de 5 à 10 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu. Mettre les pommes de terre garnies dans une assiette de service. Arroser de la sauce chaude et parsemer du reste des oignons verts.

Houmous à l’avocat et à la coriandre

Coup de Pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 2 1/2 tasse

Préparation : 10 min

Ingrédients

1 boîte de pois chiches, égouttés et rincés (19 oz/540 ml)

3 gousses d’ail, finement hachées

1 c. à thé sel

3 c. à soupe tahini

3 c. à soupe huile d’olive

4 c. à soupe jus de citron

6 c. à soupe eau

1 c. à thé paprika

1 avocat

2 c. à soupe jus de lime

1/2 c. à thé zeste de lime

1/4 tasse coriandre fraîche

