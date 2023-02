Tournoi pee-wee de Québec: l'équipe des Bruins Junior de Boston sympathise avec l'Ukraine

On les a un peu oubliés, mais les petits Bruins de Boston s’apprêtent, eux aussi, à vivre le moment le plus spécial de leur jeune carrière. Et malgré leur jeune âge, ils comprennent très bien que ce qu’ils vivront aujourd’hui, lorsqu’ils affronteront l’équipe ukrainienne au Tournoi pee-wee de Québec, dépasse le cadre du hockey.

Le personnel d’entraîneurs des Bruins Junior, mené par Craig Cashman, avait été averti bien à l’avance par le directeur général du Tournoi, Patrick Dom, de l’engouement que suscitait la venue de Team Ukraine Select à Québec.

« Nos jeunes sont bien au courant de la situation, a admis Cashman hier matin, au terme d’un match préparatoire que les Bruins ont gagné 2 à 1 en tirs de barrage face aux Béliers de la Suisse romande. Ils apprennent à l’école ce qui se passe en Ukraine et comprennent à quel point c’est spécial pour eux et les gens en Ukraine. Ces jeunes sont ici pour que le hockey leur permette d’oublier un peu ce qui se passe chez eux. »

PROFITER DE L’EXPÉRIENCE

Cashman n’a pas voulu bourrer le crâne de ses jeunes joueurs en leur répétant à quel point ce sera spécial – et stressant – de jouer devant un amphithéâtre qu’on prévoit rempli au maximum de sa capacité et majoritairement en faveur des Ukrainiens.

« On va leur en parler un peu demain, mais on veut surtout leur laisser profiter de l’expérience et de tout ce que Québec a à offrir. Les jeunes sont excités et les premières présences seront peut-être un peu plus difficiles, mais au final, l’important sera de faire de leur mieux et d’avoir du plaisir. Ce tournoi sert à créer des souvenirs et demain, ils en créeront tout un. »

UN PEU DE NERVOSITÉ

Il serait tout de même utopique de penser que ces jeunes n’ont pas déjà la tête à ce match d’aujourd’hui à 11 h 45 qui marquera l’histoire du Tournoi pee-wee.

« Je suis un peu nerveux, a admis le jeune porte-couleurs des Bruins Jake Guarnieri. L’aréna sera plein. Entre 16 000 et 18 000 personnes, c’est du monde ! »

Le gardien James Boccuzzi, lui, assurait qu’il demeurait calme malgré le match qui l’attendait.

« Ça ne me rend pas très nerveux. On doit jouer notre match parce que ça reste un match de hockey. Il faudra rester concentrés et ne pas se laisser distraire », a-t-il mentionné.

Mais au-delà de ce match, ils sont tous parfaitement au courant de ce qui se passe en Ukraine et du contexte dans lequel Team Ukraine Select a été composée.

PARFAITEMENT AU COURANT

« Ce qui se passe chez eux, on ne peut même pas comprendre à quel point ça doit être difficile. Je suis excité et c’est un honneur d’avoir la chance de les affronter », ajoutait Austin Lee, hier.

« Ces jeunes viennent d’un pays qui est sous attaque. C’est fou ce qui leur arrive », de renchérir Guarnieri.

À 16 h 30, hier, le Tournoi pee-wee a annoncé que 15 500 billets avaient été vendus pour la journée d’aujourd’hui et qu’elle fermait sa billetterie pour la soirée. Les 2000 premières personnes qui se présenteront sans billets pourront s’en procurer aujourd’hui, après quoi les portes fermeront.