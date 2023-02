MARCOUX, Daniel



C'est avec une immense peine que nous vous annonçons le décès de monsieur Daniel Marcoux survenu le 6 février dernier à l'âge de 71 ans. Époux de madame Nicole Robitaille, il habitait à Mont-St-Hilaire et était originaire de Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Véronique (Martin Lafontaine) et Philippe (Geneviève Dufresne), ses petits-enfants Simon, Olivier, Mathieu et Audrey, ses frères et sœurs Cécile (feu Marcel Paquin), Roméo (Chantal Verreault), Roland (Louiselle Drouin), Thérèse et Sonya, ses beaux-frères et belles-sœurs Yolande (Daniel Lacasse) et Jacôt (Jeannine Anctil), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis. Daniel était un homme d'affaires respecté et un homme de famille affectueux et généreux, un mari dévoué, un père et grand-père formidable. Il laisse des souvenirs impérissables. La famille recevra les proches au :le samedi 18 février 2023 de 18h30 à 21h etdès 9h.La famille souhaite remercier l'équipe de soins à domicile du CLSC de Beloeil pour l'excellence des soins. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au fonds philanthropique Valérie Garneau - Unis pour l'AMS.