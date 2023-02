De nombreux skieurs désertent le Mont-Sainte-Anne

Des skieurs d’ici et d’ailleurs se désolent de l’état actuel du Mont-Sainte-Anne et des autres stations de RCR, qui composent aussi dans l’ouest du pays avec des infrastructures vieillissantes ou en fin de vie utile.

• À lire aussi: Mont-Sainte-Anne: décision favorable pour reprendre une partie des terrains

Les abonnés connaissent bien l’état des chalets ou des remontées mécaniques du Mont-Sainte-Anne, mais plusieurs Québécois n’y ont jamais mis les pieds.

Nul besoin d’être un expert pour constater l’usure du temps. La vétusté des installations est flagrante d’est en ouest et du nord au sud.

« C’est une tragédie. Ça me fait de la peine. Dans la province, c’est la plus grosse montagne et la plus belle avec quatre faces. Va falloir qu’on annule la niaiserie qu’on a faite... de donner ça pour 96 ans », affirme le Dr Jacques Potvin, de Saint-Ferréol-les-Neiges.

Le psychiatre et gériatre a skié pendant près d’un demi-siècle jusqu’à ce qu’un problème important à une jambe le force à ranger ses planches, alors qu’il avait près de 90 ans.

« J’aurais continué ! Dans les années 1960, c’était très actif. Le monde avait le feu au derrière et ça marchait, le Mont-Sainte-Anne. C’est triste parce qu’il y a encore beaucoup de possibilités. Il y a encore de belles pistes. »

Photo Jean-François Racine

Pas unique

À Fernie, une autre station de RCR en Colombie-Britannique, François Sylvain affirme que le problème de sous-investissement est le même.

« C’est le mode d’opération de RCR partout. Les derniers investissements datent des années 1990. En 2011, ils ont pris une chaise usagée de Nakiska [Polar Peak] pour l’installer sur le haut de la montagne de Fernie. Personne n’est vraiment satisfait ici », explique cet ancien abonné du MSA, qui a quitté la province en 2016.

Membre d’un groupe de pression, François Sylvain affirme que Murray Edwards, le richissime propriétaire de RCR, n’est pas venu au Québec depuis de nombreuses années. À ce sujet, des passionnés d’aviation suivent attentivement les déplacements de son jet privé.

« Tout tombe en ruine. J’ignore quelle fierté il en retire. Une station de ski, ça fait vivre une commune, un village. L’entreprise privée ne peut pas faire ce qu’elle veut. Ça affecte trop de gens. »

Photo Jean-François Racine

Litige

Si jamais le Mont-Sainte-Anne voulait remplacer ses remontées mécaniques, la commande pourrait se faire attendre, dit-il.

Pour les arrêts brusques des télécabines à l’hiver 2020, la station de ski réclame 14,5 millions de dollars à Hydro-Québec, mais également à Doppelmayr, qui a fabriqué, installé et entretenu les télécabines.

« Il reste deux groupes sur la planète qui vendent des remontées. Doppelmayr ne va pas te livrer en priorité quand tu as une poursuite contre eux. Est-ce qu’ils vont accepter la commande avec un litige ? On parle sûrement d’au moins 24 mois », précise M. Sylvain, qui craint un autre accident. « Les lifts arrivent en fin de vie. Ça ne peut pas faire autrement », termine-t-il.

Jeter l’éponge

Au pied du Mont-Sainte-Anne, de plus en plus de résidents déçus ont d’ailleurs commencé à faire le trajet vers le Massif de Charlevoix. Depuis la chute d’une gondole en décembre dernier, ils sont peut-être des centaines de skieurs supplémentaires à abandonner leur montagne favorite.

« On est plusieurs autour de chez moi. Dans les jeunes retraités qu’on voyait la semaine, on doit être plusieurs centaines. Ça va de mal en pis. C’est la décrépitude », précise Pierre R. Laberge, un médecin originaire de Sept-Îles qui s’est fait bâtir une propriété à Beaupré il y a une douzaine d’années.

« C’est la plus belle montagne. Je la vois par la fenêtre, mais on va skier ailleurs maintenant. Je ne veux plus donner une cenne à RCR. »

VIEILLES REMONTÉES

Mont-Sainte-Anne

Outre celle installée en 2013, les autres ont entre 34 et 49 ans d’âge.

La Corde raide 1974

La Tortue 1986

L’échappée 1972

Télécabines 1989

L’Express du Nord 1987

L’Express du Sud 1986

Panorama 2013

Les autres stations de RCR

Stoneham

Une remontée a été installée en 2017, mais les autres datent de 1985, 1987 et 1988.

Nakiska (Alberta)

Une remontée a été installée en 2009, mais les autres datent de 1985 et 1987.

Fernie (Colombie-Britannique)

Les remontées toujours en service ont été installées en 1985, 1989, 1991, 1993, 1998 et 2011.

Kimberley (Colombie-Britannique)

Les remontées toujours en service ont été installées en 1975, 1998 et 1999.

Kicking Horse (Colombie-Britannique)

Les remontées toujours en service ont été installées en 1986, 2000 et 2002.

Au Québec, plusieurs des remontées mécaniques dans les stations de ski ont environ 30 ans, parfois plus. Bromont possède des installations plus récentes, alors que Morin-Heights figure au bas de la liste.

Source : Site Liftblog