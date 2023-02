THIBAULT, Nicole



Au Centre d'hébergement de Rimouski, le 6 février 2023, est décédée à l'âge de 70 ans et 11 mois madame Nicole Thibault, demeurant à Rimouski, autrefois de Québec, épouse de monsieur Jean-Marc Garneau, fille de feu monsieur Edgar Thibault et de feu madame Annette Côté.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Jardins de cendres des Jardins commémoratifs Saint-Germain de Rimouski. Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Marc; son fils Olivier Thibault-Garneau; ses frères et ses soeurs : Yvan (Angela Ruggeri), Solange (Stefan Bogay), Lise (Jean-Marie Allard), Welley (Jacqueline Hins), Jean-Luc (Pauline Bergeron), Serge (Patricia Vézina), Renée (Valère Gagné), Claude-Arnold (Anne-Marie Panneton), Michel (Mai Sorapa), Gaston (Marie-Neige Gariépy), Marylène (Sylvain Lévesque), Yvon, Andrée, Chantale (Denis Hébert), France et Éric (Renée Boudreault); ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Soeur Suzanne Garneau v.s.m., Nicole Garneau-Bélanger (Wilfrid Bélanger), Claude Garneau (Lynn Rush) et Richard Garneau (Johanne Pomerleau), ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent par leur site Internet :www.alzheimer.ca/fr/bassaintlaurentMerci pour vos témoignages de sympathie. Un remerciement tout particulier s'adresse au personnel du Centre d'hébergement de Rimouski, spécialement à celui du 1er Sud pour l'attention et les bons soins prodigués à notre chère Nicole.Jean-Marc et Olivier