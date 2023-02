RICARD, Camille



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 30 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Camille Ricard, époux de feu madame Liliane Robitaille. Il était le fils de feu madame Marie-Jeanne Leduc et de feu monsieur Jean-Marie Ricard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.. Il laisse dans le deuil ses enfants Michel, Guylaine; son petit-fils Joshua Ricard; ses frères et sœurs Jean-Guy (feu Mariette Marcotte), feu Gisèle (feu Michel Falardeau), Solange (feu Camilien Poirier, Jules Bolduc), Jean-Claude (Francine Tendland); ses beaux-parents feu Gérard Robitaille, feu Juliette Roy; ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que ses neveux, nièces, et ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Cyr pour son support, son accompagnement, son humanité et sa bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.