BACQUE, Jacques



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jacques Bacque, le 21 janvier 2023, à l'âge de 81 ans. Il était l'époux bien-aimé de madame Céline Lévesque. Il était le fils de feu madame Germaine Dubé et de feu monsieur Joffre Bacque. Il demeurait à Québec. Outre sa tendre épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marc-Antoine et Frédéric (Cynthia St-Hilaire); ses petits-enfants Alexis et Logan Bacque. Il laisse également dans le deuil son frère Jean (Rachel Michaud); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Levesque : Monique (Jean-Claude Lavoie), Robert (Ginette Camiré), Lise (Robert Ouellet), Johanne (Alex Gingras) et Denis Levesque (Nicole Boies). Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Bacque au :La mise en terre des cendres se feront au cimetière St-Charles-Borromée au printemps. La famille tient à remercier sincèrement l'équipe du service d'oncologie ambulatoire de l'IUCPQ (Hôpital Laval) pour leurs bons soins, leur disponibilité et leur écoute tout au long de la maladie de Jacques. Également un sincère merci à Danièle et Laetitia du Centre de Jour Bonenfant-Dionne de la Maison Michel Sarrazin pour leur dévouement et accueil. Aussi, salutations aux bénévoles, travailleurs sociaux, ainsi qu'à toutes les personnes côtoyées vivant la même situation. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don è l'IUCPQ, section oncologie, (2725, chemin Ste-Foy, Québec, Qc G1V 4G50 tél. (418 656-8711) ou au Centre Bonenfant-Dionne de la Maison Michel Sarrazin (2101, Ch. St-Louis, Québec, Qc , G1T 1P5, tél (418 688 0878)