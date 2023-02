Floride: jouer avec les alligators

Vous êtes à jour dans vos séries télé, votre bronzage est tel que vous le souhaitez, vous avez nagé dans la mer, dans la piscine, vous avez fait un peu de magasinage, et une certaine lassitude s’empare de vous... Vous voulez vivre des sensations fortes ? Sentir que vous avez l’étoffe d’un héros ? Sentir le James Bond ou la Lara Croft qui sommeille en vous ? Rien de plus facile ! Allez à la rencontre des alligators de la Floride. Frissons garantis.

Pourquoi ne pas côtoyer des dizaines d’alligators tout près de vous à l’occasion d’une promenade à vélo, nager avec eux dans une piscine en compagnie du biologiste Chris Gillette, ou nager dans un tube transparent en Plexiglas alors que les crocodiles nagent autour de vous ?

Voici trois propositions qui feront de vous le Crocodile Dundee du Québec et vous feront ressentir des sensations jamais éprouvées !

UNDERWATER GATOR TOUR, EVERGLADES OUTPOST WILDLIFE RESCUE

Homestead

Non, ça n’est pas de la fiction ! À Homestead, dans la région de Miami, il est possible de nager avec un alligator dans un bassin de 30 000 gallons d’eau fraîche. Un filet, c’est bien là tout ce qui vous sépare de l’animal ! C’est Chris Gillette, l’une des stars de la populaire émission Gator Boy présentée il y a quelques années à Animal Planet qui organise cette activité, disons-le, très particulière !

Photo fournie par Chris Gillette

Sur ses réseaux sociaux, il affirme qu’elle s’adresse aux aventuriers et aux amoureux de la faune et qu’elle est sécuritaire. Il faut dire que Chris Gillette sait de quoi il parle. Biologiste et photographe, Chris travaille également pour l’État en tant que wrangler, c’est-à-dire, cowboy des alligators. Comme bénévole, c’est lui qui attrape les bêtes qui peuvent se retrouver dans des endroits inopinés, comme l’arrière-cour des résidences ou des commerces. Une fois capturés, les alligators sont ramenés dans un refuge à Homestead, l’Everglade Outpost Wildlife Rescue, où certains sont entraînés à interagir avec des professionnels comme Chris Gillette, dans le but de faire de l’éducation.

C’est d’ailleurs dans ce refuge que vous pourrez faire la rencontre de Casper, un alligator de 10 pieds de long pesant 250 lb, et même faire une saucette avec lui. Soyez rassuré, vous serez accompagné de Chris, qui vous promet d’immortaliser ce moment fort en émotions, avec son appareil photo.

► crocodilechris.com

ZOO MIAMI

Miami

Pendant la semaine de relâche, pourquoi ne pas aller faire un tour avec vos enfants au Miami Zoo ? Le plus grand et le plus ancien jardin zoologique de toute la Floride offre une activité super trippante ! Vous pourrez, si le cœur vous en dit, ramper dans un gros tunnel en Plexiglas installé au fond d’un bassin d’eau où vous serez observé sous toutes les coutures par des crocodiles fort curieux ! Évidemment, rien ne vous empêchera de faire de même. Une expérience qui vous procurera une bonne dose d’adrénaline, car vous aurez vraiment l’impression de partager leur habitat.

Photo fournie par Ron Maggil

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a un petit nombre de crocodiles américains dans le sud-est de la Floride. Ils vivent, entre autres, dans les Everglades, là où se trouvent aussi des alligators. En fait, il s’agit du seul endroit dans le monde où ils cohabitent. Quant à leur nombre respectif, Florida Fish and Wildlife Conservation Commission estime qu’il y a 1,3 million d’alligators en Floride, pour seulement 2000 crocodiles.

On les distingue grâce à la forme différente de leur crâne et de leur mâchoire. Le crocodile a un museau plus mince et plus long et l’alligator à une mâchoire plus large en forme de U. Les crocodiles sont aussi normalement plus longs que les alligators et préfèrent l’eau salée alors que les alligators vivent en eau douce.

► zoomiami.org

SHARK VALLEY VISITOR CENTER, EVERGLADES NATIONAL PARK

Miami

Photo fournie par Greater Miami Convention & Visitors Bureau

À une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Miami, dans le parc national des Everglades, se trouve le Shark Valley Visitor Center qui propose un sentier asphalté de 24 km que l’on peut parcourir à pied, mais idéalement à vélo. Ce circuit en boucle, au beau milieu de marécages porte plutôt mal son nom puisqu’ici, on ne fait pas la rencontre de requins, mais plutôt d’alligators en toute liberté. Le nom de Shark Valley vient de cette région du golfe du Mexique connue sous le nom de Shark River, là où coule l’eau des Everglades.

Le meilleur temps pour les observer est une journée fraîche d’hiver. C’est alors qu’ils se tiennent souvent par dizaines sur le bord de la route, on peut même en rencontrer au beau milieu du chemin.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Si on les voit davantage l’hiver, c’est que les alligators sont des animaux à sang froid. Ils ne peuvent pas générer de chaleur par eux-mêmes et ils dépendent, entre autres, des températures ambiantes pour réguler la température de leur corps. Alors, ils préfèrent sortir de l’eau et se faire dorer la couenne au soleil.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Évidemment, il faut suivre les consignes du parc et se tenir à au moins 15 pieds de la bête. Est-ce qu’il y a déjà eu des attaques d’alligators à Shark Valley ? Depuis 1947, c’est arrivé une seule fois, en 1996 : un garçon de 7 ans s’est fait mordre après être tombé de son vélo et s’être malen-contreusement retrouvé dans un canal, mais heureusement, malgré les morsures, il a survécu. Morale de l’histoire, pédalez à Shark Valley, mais évitez la trempette !

► nps.gov