Incendie mortel à Notre-Dame-du-Portage

Un incendie s’est déclaré cette nuit à Notre-Dame-du-Portage, au 516, route du fleuve, dans un logement annexé à une maison.

Une quarantaine de pompiers de Rivière-du-Loup et Saint-Alexandre se sont rendus sur place suite à un appel d’incendie confirmé à 2h58 ce samedi 11 février.

À leur arrivée, ils faisaient face à un embrasement généralisé.

Selon les informations du chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL), Sébastien Samson-Thibault, une personne se trouvait à l’intérieur du logement et son corps inanimé a été découvert par les sapeurs.

Ils ont quitté les lieux tôt ce matin.

La Sûreté du Québec est toujours sur place afin d’enquêter et déterminer les causes et circonstances exactes des événements.