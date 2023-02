Photos fournies par Opération Enfant-Soleil

Opération Enfant Soleil poursuit pour une neuvième année son association avec Les Industries Bonneville pour la réalisation de la 31e Maison Enfant Soleil (MES) qui pourra être visitée du 23 au 26 février au salon Expo habitat Québec. Aussi, chaque année, un enfant ambassadeur donne son nom à la Maison Enfant Soleil et en 2023, c’est le nom de Lexie (photo du haut), 8 ans, de la Capitale-Nationale – qui souffre d’amyotrophie spinale de type 2, une maladie dégénérative qui s’attaque aux cellules nerveuses –, qui a été donné au projet. La MES a permis d’amasser plus de 36 millions de dollars depuis le début. Les sommes recueillies par la vente des billets de ce tirage permettent de fournir des équipements et des soins adaptés pour tous les enfants malades dans les grands centres pédiatriques de la province et dans les hôpitaux régionaux. L’an dernier, la somme record de 3,6 millions de dollars a été recueillie par la vente des billets de ce tirage. Sur la photo du bas, Alain Dumas, à gauche, porte-parole de la cause, et Jonathan Gendron, président-directeur général d’Opération Enfant Soleil.

Blessés, tous nous le sommes

Photos fournies par Photo DCL

Diffusion culturelle de Lévis (DCL) a dévoilé, le 29 janvier, les gagnants de son concours d’œuvres d’art. Le premier prix est revenu à Jean-Yves Chrétien, de Saint-Nicolas, qui après avoir expérimenté plusieurs médiums, a choisi l’aquarelle comme moyen d’expression de prédilection, pour sa fluidité et ses multiples possibilités. Le deuxième prix a été attribué à Yan Laboissonnière, de Saint-Romuald, pour ses paysages qui nous transportent, où réalité et imaginaire se confondent. Angélique Bourgoin, de Saint-Nicolas, remporte le troisième prix. Autodidacte en peinture, cette dernière utilise sur une surface de papier les pastels, les crayons, les feutres, le fusain et l’aquarelle. Les œuvres de 18 créateurs ont été sélectionnées par un jury afin de composer le corpus de l’exposition présentée jusqu’au 22 février au Centre d’exposition Louise-Carrier, 33, rue Wolfe, Lévis. Le gagnant du Premier prix s’est vu offrir la possibilité de tenir une exposition individuelle au Centre d’exposition Louise-Carrier. Sur la photo, l’œuvre Blessés, tous nous le sommes, triptyque de Jean-Yves Chrétien.

Un air d’accordéon pour Bonhomme

Photo fournie par Sélection retraite

Malgré un horaire très chargé, Bonhomme Carnaval a pris quelques minutes pour venir saluer récemment les résidents du Sélection Retraite St-Augustin, à Saint-Augustin-de-Desmaures. Jean-Marie Maheu, l’un des résidents, joueur d’accordéon à ses heures, a pris un grand plaisir à jouer quelques airs du Carnaval en présence du légendaire personnage.

Anniversaires

Photos d’archives USA Today Sports et Page Facebook RTCOMM

Laurent Duvernay-Tardif (photo de gauche), porte-couleurs des Jets de New York de la NFL, 32 ans... Richard Thibault (photo de droite), président de RTCOMM Inc., firme spécialisée en gestion de risques et en résolution de crises, 68 ans... Stéphane Modat, chef et copropriétaire du restaurant Le Clan du Vieux-Québec... Maxime Talbot, ex-hockeyeur québécois de la LNH, 39 ans... Jennifer Aniston, actrice de télé et de cinéma, 55 ans... Sheryl Crow, interprète et compositrice américaine, 61 ans... Pierre Curzi, acteur, scénariste, 77 ans... Serge Lama, chanteur français, 80 ans.

Disparus

Photo fournie par Émile Tournevache

Le 11 février 2022 : Jean-Marc Piotte (photo), philosophe, sociologue, politologue et professeur québécois... 2020 : Louis-Edmond Hamelin, 96 ans, géographe de renom qualifié d’« aventurier du Grand Nord » et fondateur du Centre d’études nordiques de l’Université Laval... 2019 : Réal Giguère, 85 ans, figure emblématique de Télé-Métropole, animateur, comédien et scénariste... 2018 : Vic Damone, 89 ans, chanteur et acteur américain d’origine italienne... 2012 : Whitney Houston, 48 ans, l’une des chanteuses les plus populaires au monde... 2011 : Roger Gosselin, 75 ans, ancien animateur de radio et de télévision (TVA)... 2011 : Chuck Tanner, 82 ans, ex-gérant au baseball majeur... 2007 : René Lévesque, 81 ans, prêtre, théologien, philosophe, géographe et archéologue... 2000 : Roger Vadim, 72 ans, réalisateur, comédien et scénariste français... 1994 : Nicole Germain, 77 ans, grande dame de la radio et de la télévision québécoise