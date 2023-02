L’amour est dans l’air

Lumières tamisées, cadre agréable et romantique, des assiettes merveilleusement bien dressées, le tout agrémenté d’un service attentionné, brillant par une juste discrétion...

À quelques jours de la Saint-Valentin, voici quelques restaurants offrant un écrin parfait pour une douce soirée qui, nous l’espérons, ne se terminera pas au dessert !

Bivouac

Photo fournie par Bivouac

Que vous soyez installé sur la terrasse extérieure dans d’énormes dômes – avec une vue remarquable sur le Quartier des spectacles – ou dans la splendide salle à manger qui nous plonge dans une atmosphère boréale, le restaurant Bivouac a déjà mis la table pour vous faire vivre une superbe soirée romantique. La cuisine nous fait voyager aux quatre coins du Québec, en nous rappelant que le terroir québécois est d’une richesse étonnante !

▸ restaurantbivouac.com

▸ 1255, rue Jeanne-Mance, Montréal

Barranco

Photo fournie par Barranco

Pour une sortie plus festive et exotique que romantique, le restaurant péruvien Barranco propose un menu spécial pour deux qui fera certainement voyager. Le concept du surf’n’turf sera décliné de maintes manières, incluant notamment anticuchos (brochettes) de pieuvre, de poulet et de filet mignon, chicharron (porc), ceviche de poisson et de nombreuses autres spécialités revisitées. N’oubliez pas que toute belle soirée au Barranco débute avec un pisco !

Ce menu est offert uniquement du 10 au 14 février.

▸ barrancorestaurant.com

▸ 4552, rue Saint-Denis, Montréal

Bleu Marine

Photo fournie par Bleu Marine

Chez Bleu Marine, toute l’attention pourra être portée sur votre douce moitié, puisque vous n’aurez (presque) aucun choix à faire. Choisissez entre le menu 4 ou 6 services, en accord avec les vins ou non, puis laissez-vous bercer par la valse que proposera l’équipe jeune et douée. Cette expérience est davantage conseillée aux amateurs de vins, car l’accord fait partie intégrante de l’expérience. Une soirée prometteuse !

▸ restaurantbleumarine.com

▸ 50, rue Saint-Louis, Québec

Le Filet

Photo Dominique Lafond

Chic, élégant et moderne, sans toutefois être intimidant ni prétentieux, Le Filet est le restaurant parfait pour une sortie en couple qui ne se voudra pas gênante. Avec la cuisine ouverte et l’ambiance juste assez animée, tout sera en place pour une valse princière où huîtres, pétoncles, pâtes aux fruits de mer et ris de veau s’échangeront le relais, avant d’attaquer une trilogie de desserts par la talentueuse cheffe pâtissière Masami Waki.

▸ lefilet.ca

▸ 219, avenue du Mont-Royal Ouest, Montréal

L’Orée du Bois

Photo fournie par L'orée du bois

Situé légèrement à l’extérieur de la ville, discrètement niché en bordure d’un boisé, le restaurant l’Orée du Bois propose une expérience immersive des plus chaleureuses qui soient. Le décor, à la fois chic, rustique et invitant, saura vous mettre dans une ambiance romantique. On opte pour le menu table d’hôte quatre services, bien assez gourmand pour repartir repu. Saint-Valentin ou non, on aime se rendre à ce restaurant 12 mois par année.

▸ fr.oreeduboisrestaurant.com

▸ 15, chemin Kingsmere, Chelsea

Chez Truchon Bistro-Auberge

Photo fournie par Auberge Chez Truchon

Dans Charlevoix, l’auberge-restaurant Chez Truchon est une destination de choix où passer une soirée romantique. Dominique Truchon, le chef propriétaire, a réellement sa région à cœur et souhaite la partager avec vous à sa manière, en cuisinant de manière inspirée de nombreux ingrédients phares de Charlevoix. Le menu décliné en cinq services est certainement le meilleur moyen pour vivre cette expérience en couple. Nul besoin de séjourner à l’auberge pour avoir accès au restaurant. Mais cela vous vaudra certainement quelques points bonis !

▸ aubergecheztruchon.com

▸ 1065, rue Richelieu, La Malbaie

Chez Muffy

Photo fournie par Chez Muffy

La chaleur et le romantisme règnent Chez Muffy, un restaurant de la ferme à la table, bien emmitouflé dans un bâti-ment historique datant des années 1800. Mur en pierre et larges poutres en bois, ainsi qu’un foyer au centre de la salle à manger nous mettent dans une ambiance tout à fait particulière. Le menu, largement axé sur les produits locaux (et de leur propre ferme), laisse place à une belle variété de produits nobles, travaillés de manière originale et gourmande.

Chez Muffy est situé à même la magnifique Auberge Saint-Antoine (membre de la presti-gieuse famille Relais & Châteaux) ; les réservations sont donc fortement recommandées.

▸ saint-antoine.com/chez-muffy

▸ 10, rue Saint-Antoine, Québec

Kimono Sushi Bar

Photo fournie par Kimono Sushi bar

Si la soirée sushi est imposée par votre douce moitié, tout porte à croire que le Kimono Sushi Bar saura créer des étincelles. Après s’être mis dans l’ambiance avec un dry martini (ou une coupe de champagne), on se prélasse devant une table de nigiris, sashimis, makis et futomakis – tous à mi-chemin entre tradition et innovation –, tout en profitant d’une somptueuse ambiance.

▸ kimonosushibar.com

▸ 1137, route de l’Église, Québec

Foxy

Photo fournie par Marie-Hélène Lemarbre

Le feu, la chaleur, les plats préparés avec amour et gourmandise... Des bulles en entrée de jeu avec quelques huîtres cuisinées. Une féta grillée encore frémissante, un pain plat dodu et aérien généreusement garni d’ingrédients de saison... Un agneau ou un omble rôti au feu de bois, que l’on accompagne d’un ou de quelques verres savamment recommandés par la sommelière : le restaurant Foxy est sans aucun doute un des restaurants les plus sexy en ville !

▸ foxy.restaurant

▸ 1638, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com