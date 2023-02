LaSalle: des douilles et des impacts de balles retrouvés

Des douilles et des impacts de balles ont été retrouvés vendredi après-midi dans l’arrondissement LaSalle, à Montréal, en lien avec des coups de feu qui auraient été entendus jeudi soir.

Un appel a été logé au 911 jeudi soir vers 18 h 30, pour des coups de feu entendus à l’intersection des rues Shirley et Cordner. Aucun indice n’avait été trouvé par les policiers.

Vendredi après-midi, vers 16 h 45, un citoyen a rapporté avoir trouvé une douille au sol rue Shirley. Les policiers ont par la suite trouvé d’autres douilles et des impacts de balles sur deux résidences.

L’unité canine a été dépêchée sur place et une enquête était toujours en cours vendredi soir.

Aucune victime ni arrestation n’est à rapporter.