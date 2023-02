Le fossile du «plus gros pingouin jamais observé» a été identifié

Une équipe de chercheurs internationaux ont identifié des fossiles découverts entre 2016 et 2017 comme appartenant à deux nouvelles espèces de pingouins, dont le spécimen le plus gros jamais observé.

Selon un communiqué de l’Université Cambridge, ces fossiles ont été trouvés dans des rochers vieux de 57 millions d’années dans le nord de la région de l’Otago, sur l’île du sud de la Nouvelle-Zélande.

En utilisant des numériseurs au laser pour réaliser des reconstitutions de ces animaux, ils estiment que leur poids pouvait atteindre 154 kilogrammes.

À titre comparatif, les plus grands et plus imposants manchots empereurs pèsent entre 22 et 45 kilogrammes.

«Notre nouvelle espèce, le Kumimanu fordycei, est le plus gros fossile d’un pingouin jamais découvert, partage l’un des auteurs de l’étude rapportant cette découverte, Dr Daniel Field. À près de 350 livres, il pèserait plus que Shaquille O’Neal au sommet de sa dominance!»

Ces gigantesques spécimens auraient existé il y a entre 59,5 et 55,5 millions d’années.

Ils auraient atteint de telles grosseurs notamment pour être plus efficaces dans l’eau.

«Un pingouin plus gros pourrait capturer de plus gros poissons, et de façon plus importante, il pourrait également conserver de manière plus efficace sa température corporelle en eaux froides, continue M. Field. Il est possible que le fait de peser plus de 100 livres ait permis aux premiers pingouins de migrer de la Nouvelle-Zélande à d’autres endroits dans le monde.»

Les nouvelles informations recueillies donnent de nouveaux indices aux experts qui étudient l’évolution de ces animaux.

«Les fossiles nous donnent des preuves de l’histoire de la vie, et parfois ces preuves peuvent être très surprenantes», confie le chercheur.

Une étude partageant ces découvertes a été publiée dans le Journal of Paleontology.