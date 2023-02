Elyzabeth Diaga: le retour triomphal de Queens of Rock

Forte du succès obtenu à Las Vegas, Elyzabeth Diaga offre aujourd’hui une nouvelle parenthèse québécoise à sa tournée Queens of Rock. Et c’est avec les valises remplies des succès de Pat Benatar, Blondie, Heart, Cher et autres Tina Turner que la chanteuse rentre au bercail. «Je n’oublierai jamais d’où je viens», promet-elle.

Il y a désormais plus de deux ans qu’Elyzabeth Diaga décoiffe la Strip avec son spectacle retraçant l’histoire du rock par le truchement de ses icônes féminines les plus marquantes. En tout, ce sont quelque 200 représentations de Queens of Rock qui ont été données devant des foules réunissant chaque soir jusqu’à 600 personnes.

Accueillie à bras ouverts par la scène végassienne, la chanteuse a, au passage, récolté d’innombrables critiques dithyrambiques, en plus d’une bonne poignée de récompenses américaines.

Mais jamais la Québécoise n’a oublié ses racines. Ni celles de son spectacle, puisqu’il a d’abord été créé dans la métropole, il y a précisément une décennie.

«Il n’y a rien comme revenir chanter chez moi, au Québec. C’est ici que tout a commencé, autant pour moi que pour Queens of Rock. De me retrouver devant ma famille et mes amis, il n’y a rien qui peut battre ça», confie Elyzabeth Diaga, en entrevue avec Le Journal.

Photo d'archives Stevens Leblanc

Les reines locales

Le spectacle a beau célébrer son dixième anniversaire en 2023, il n’a jamais cessé d’évoluer au fil des années. C’est, entre autres, teinté de l’opulence et la grandiloquence de Las Vegas que Queens of Rock nous revient dans une toute nouvelle version, cette fois-ci adaptée au public québécois. Car un nouveau segment inédit viendra rendre grâce aux «reines» d’ici, comme Marjo ou Diane Dufresne.

«Il y a tellement de femmes qui ont forgé l’histoire musicale au Québec. Il est grand temps qu’on leur rende l’hommage qu’elles méritent», déclare Elyzabeth Diaga.

Et preuve que la relève locale est bel et bien assurée en matière de rock féminin, la chanteuse promet également des clins d’œil à de nouvelles reines, celles-ci «plus jeunes». Qui sont-elles? Elyzabeth Diaga préfère réserver la surprise.

De retour bientôt

Après cette parenthèse québécoise, Queens of Rock s’envolera de nouveau vers Las Vegas le mois prochain pour s’installer en résidence dans une toute nouvelle salle : le complexe Orleans Hotel & Casino et son showroom capable d’accueillir jusqu’à 850 spectateurs.

Mais avant même de repartir vers la Cité du vice, Elyzabeth Diaga prépare déjà son retour au Québec. En plus de performances attendues dans nos festivals au cours de la période estivale, une nouvelle portion de sa tournée sillonnera la province à l’automne pour célébrer le 10e anniversaire de Queens of Rock comme il se doit : en grand.

«Je vis un rêve en ce moment. Et je n’ai pas envie qu’il s’arrête», laisse-t-elle tomber.

La tournée Queens of Rock démarrera vendredi 17 février au Palace de Granby. Elle s’arrêtera au Capitole de Québec le 18 février puis au Casino de Montréal les 24 et 25 février. Pour toutes les dates : queensofrock.ca