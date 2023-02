Les 10 tout inclus les plus romantiques des Caraïbes

Comme le chantait Martin Stevens, «l’amour est dans l’air» en ce mois de février! Si vous cherchez l’endroit idéal pour vous évader de la routine, vous retrouver en tête-à-tête avec votre douce moitié, et profiter d’un peu de chaleur, ces tout inclus sont parmi les plus romantiques des Caraïbes. Vive l’amour!

1. Hermitage Bay, Antigua

Courtoisie

Courtoisie

Jardins tropicaux, plage de sable blanc, chalets privés luxueux, piscine à débordement...que demander de plus pour des vacances de rêve en couple? Le Hermitage Bay sur l’île d’Antigua, propose en formule tout inclus des repas faits d’ingrédients locaux, des restaurants aux saveurs internationales, des collations pour les petites fringales et des boissons pour tous les goûts, incluant du champagne. De nombreuses activités sont offertes dont des cours de yoga, de Pilates, de la plongée en apnée, et l’accès à des embarcations nautiques.

2. Le Blanc Spa Resort, Cancún, Mexique

Photo tirée de la page Facebook Le Blanc Spa Resort Cancun

Le Blanc Spa Resort à Cancún est l’un des tout inclus le plus luxueux du Mexique. Pour adulte seulement, il est situé au nord de la zone hôtelière et vous y serez traité comme la royauté dès votre arrivée. Outre les restaurants haut de gamme, le choix d’oreiller, le spa et le terrain de golf, un service de concierge est disponible pour réaliser petits et grands souhaits. La chaîne Le Blanc Spa dispose également d’un resort sur la côte ouest-mexicaine à Los Cabos.

Courtoisie

Véritable paradis terrestre pour les nouveaux mariés, le Jade Mountain Resort sur l’île de Sainte-Lucie promet des séjours romantiques avec un grand R. Avec vue sur la mer turquoise et les Petit et Gros Pitons (volcans) de l’île, la suite comprend jacuzzi et piscine à débordement. Différents soins sont aussi offerts au spa et il est à parier que les savoureux cocktails servis au bar de la terrasse sur le toit feront partie de vos plus beaux souvenirs.

4. Excellence Oyster Bay, Montego Bay, Jamaïque

Courtoisie

L’Excellence Oyster Bay est le tout inclus pour adulte à privilégier si on veut profiter des beautés de la Jamaïque, pour un séjour de luxe. Situé sur une péninsule entourée d’un lagon de mangroves et de la mer, l’endroit propose 10 restaurants où se régaler de spécialités locales et internationales. Le circuit d’hydrothérapie et le massage pour couple sont définitivement les points forts du spa de l’hôtel pour réveiller le romantique en vous, en plus des nombreuses piscines où flâner des heures durant.

5. Sanctuary de Grand Memories, Varadero, Cuba

Photo tirée de la page Facebook Sanctuary de Grand Memories

Difficile de battre les belles plages de sable de blanc de Cuba! Au Sanctuary de Grand Memories à Varadero, votre concierge personnel peut organiser un souper privé sur la plage au doux son des vagues. Dégustez, par exemple, un repas de langouste fraîchement pêché accompagné d’un cuba libre. Si vous préférez demeurer sous la couette, le service aux chambres 24h permet le déjeuner au lit ou les collations la nuit.

6. Fowl Cay Resort, Bahamas

Photo tirée de la page Facebook Fowl Cay Resort

Décrocher en amoureux en s’exilant sur une île privée, pourquoi pas? Le Fowl Cay Resort aux Bahamas est accessible seulement par bateau. On y retrouve 6 villas luxueuses avec vue sur la mer, une grande piscine et trois plages cachées des regards indiscrets. Ah oui! Vous aurez aussi à votre disposition une embarcation à moteur et une voiturette de golf pour vous balader.

7. Sanctuary Cap Cana, Punta Cana, République dominicaine

Photo tirée de la page Facebook Sanctuary Cap Cana

Aimez-vous les soirées thématiques et animées où danser et lâcher son fou? Le Sanctuary Cap Cana est l’un des tout inclus les plus élégants de Punta Cana en République dominicaine. Cet hôtel 5 étoiles, pour adultes seulement, a des suites avec bain à remous et piscine, plusieurs restaurants, cinq bars et un spa de renommée internationale.

8. Royalton Antigua, Antigua

Courtoisie

Courtoisie

Oubliez Bora Bora, le Royalton Antigua est beaucoup plus près et permet de dormir dans un bungalow sur pilotis directement sur la mer des Caraïbes! Ces habitations originales sur deux étages disposent d’une piscine infinie et d’un filet au-dessus de la mer pour lézarder au soleil pendant des heures. Si vous partez avec vos enfants, sachez qu’il y a un service de gardiennage pour vous offrir un moment tranquille à deux.

9. Petit St. Vincent Resort, Saint-Vincent et les Grenadines

Photo tirée de la page Facebook Petit St Vincent

Laissez derrière vous votre téléphone, votre ordinateur et même vos émissions favorites parce que sur l’île privée du Petit Saint-Vincent Resort, il n’y a pas de télévision, et du réseau sans-fil seulement dans le lobby. Votre oasis de paix : une villa avec de grandes portes vitrées qui ouvrent sur un balcon somptueux. Délectez-vous des fruits de mer frais, des fruits et légumes de fermes locales et profitez des BBQ sur la plage tous les jours.

Photo tirée de la page Facebook Marival Armony Luxury Resort and World Spa

Partez vers la côte ouest-mexicaine au Marival Armony Luxury Resort and World Spa à Riviera Nayarit. Avec comme toile de fond la baie de Bandera et les montagnes de la Sierra Madre, cet établissement pour adultes propose une tonne d’activités pour vous divertir pendant votre séjour. Relaxez au spa où l’on retrouve un hammam, un bain de cryothérapie, et jacuzzi.