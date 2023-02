Le Tricolore de retour au boulot pour un match contre les Islanders

Le Canadien de Montréal renoue avec l'action, cet après-midi, alors qu'il accueille les Islanders de New York, au Centre Bell.

La dernière rencontre du Tricolore remonte au 31 janvier dernier alors qu'il avait été défait par les Sénateurs d'Ottawa.

Entre-temps, il y a eu la pause du match des étoiles et un autre arrêt d'une semaine. Le CH amorce ainsi le dernier droit de la saison régulière.

Les hommes de Martin St-Louis disputeront deux matchs cette fin de semaine puisqu'ils croiseront le fer avec les Oilers d'Edmonton, dimanche.

L'attaquant québécois Jonathan Drouin pourrait revenir au jeu lors de cette rencontre.

Avec 44 points, le CH est au dernier rang du classement de la section Atlantique. Toutefois, il est avant-dernier au classement de l'Association de l'Est grâce à une avance de 10 points sur les médiocres Blue Jackets de Columbus.

De leur côté, les Islanders ont frappé un grand coup tout juste avant la pause du match des étoiles en faisant l'acquisition de l'attaquant Bo Horvat des Canucks de Vancouver. En trois rencontres avec sa nouvelle formation, Horvat a marqué deux buts et obtenu une aide.

Avec 59 points au classement, les Islanders sont au plus fort de la course pour une place en séries éliminatoires, alors qu'ils n'accusent qu'un seul point de retard sur les Capitals de Washington, qui sont en position de deuxième équipe repêchée dans l'Association de l'Est.