Merci, Justin! Que nous sommes chanceux de vous avoir...

Si vous avez les cheveux gris, vous connaissez certainement Les Charlots.

En plus de jouer dans des nanars de série Z qui n’étaient même pas assez bons pour passer aux 24 heures du 10, ces humoristes français ont fait carrière dans la chanson.

Leur plus gros succès s’intitule Merci patron.

Ça va comme suit :

« Quand on arrive à l’usine

La gaieté nous illumine

L’idée de faire nos huit heures

Nous remplit tous de bonheur

D’humeur égale et joyeuse

Nous courons vers la pointeuse

Le temps d’enfiler nos bleus

Et nous voilà tous heureux

Merci patron !

Quel plaisir de travailler pour vous

On est heureux comme des fous... »

MIEUX QU’UN COUP DE PIED

C’est la chanson que Justin Trudeau aimerait que les premiers ministres des provinces entonnent.

« Merci, Justin, de nous avoir donné notre pécule pour la santé ! Que nous sommes chanceux de vous avoir comme PM ! »

C’est ce qu’a chanté Doug Ford lorsque Justin Trudeau a présenté son offre aux provinces concernant les transferts en santé.

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral », a dit le PM de l’Ontario.

Les provinces demandaient 28 milliards d’argent neuf par année, le fédéral offre 46,2 milliards pour 10 ans... et Doug Ford est content !

C’est pas beau, ça ?

Parlez-moi d’un premier ministre provincial docile et poli !

Sans faire des courbettes comme son homologue ontarien, François Legault a quand même tenté de minimiser la rebuffade que nous a servie le PM du Canada.

« C’est mieux que rien », a dit monsieur Legault, la trace de la main de Justin encore étampée sur la joue.

Bref, comme dirait mon père : « C’est mieux qu’un coup de pied dans le cul ! »

Tiens, ça devrait être le slogan de la CAQ : « C’est pas vargeux, on vous l’accorde, mais c’est mieux qu’un coup de pied dans le cul ! »

YOUPI !

Que voulez-vous, monsieur Legault n’a pas le choix...

Ça fait des années qu’il nous dit que son gouvernement réussira à arracher de nouveaux pouvoirs (et des millions de dollars supplémentaires) à Ottawa !

Il n’est quand même pas pour avouer qu’il a échoué ! Et que le régime fédéral dont il ne cesse de vanter les vertus vient – encore une fois – de l’humilier !

Alors il essaie de nous convaincre que le verre est à demi plein plutôt qu’à demi vide.

Il fait comme les stations de radio de Québec, qui, au lendemain des sondages de cotes d’écoute, tentent toutes de nous montrer qu’elles sont numéro 1 !

« Nous sommes les premiers auprès des nains albinos de 13 à 17 ans et demi sur les rues paires de L’Ancienne-Lorette ! Yeah ! »

« Au moins, il n’y a plus de conditions attachées à ce transfert d’argent », a dit François Legault pour rendre l’offre fédérale plus alléchante.

C’est comme un gars qui reçoit un tout petit morceau de gâteau à son anniversaire, et qui dit : « Je suis content, au moins, on ne me l’a pas servi dans une assiette en carton ! »

Cibole...

C’est ça, maintenant, le Québec ?

On revient au bon vieux temps du p’tit café ?

Allez, tout le monde ensemble :

« Merci Justin ! Merci le Canada ! On est vraiment chanceux de faire partie de ce beau grand pays qui nous traite si bien ! »

Ça va super bien !

On sait que le nerf de la guerre, dans la lutte contre le cancer, c’est le temps.

Plus vite ton cancer est diagnostiqué, plus vite on t’opère, et plus grandes sont les chances que tu t’en sortes.

Or, au Québec, un patient sur cinq qui a reçu un diagnostic de cancer attend plus de 56 jours pour se faire opérer.

Le système de santé craque, le système d’éducation craque, le système de justice craque...

On ne gère plus la croissance, mais le déclin. Tous les jours, une fuite apparaît dans le sous-marin.

« C’est le début d’un temps nouveau ! » chantait-on dans les années 1970.

Où ça ?

L’empire Disney fond à vue d’œil

Photo courtoisie

Le service de streaming Disney + a perdu 2,4 millions d’abonnés pendant les trois derniers mois de l’année 2022. Résultat : le géant du divertissement a annoncé qu’il allait supprimer 7000 emplois.

Qui sait ? L’époque dorée des plateformes de streaming approche peut-être de la fin... Il y a trop de séries, trop de contenu disponible, trop de plateformes, on finit par s’y perdre !

Souvent, des amis me vantent les mérites de séries obscures dont je n’ai jamais entendu parler... On est loin de l’époque où des séries comme Six Feet Under et The Sopranos réunissaient des millions de personnes !

Peut-on congédier un prof ?

Un prof qui a couché avec deux de ses étudiantes alors qu’elles étaient mineures continue d’enseigner sans problème !

« Aucune information ne nous permet de prendre quelconque action envers cet employé », a dit la porte-parole du centre de services scolaire.

Euh... Qu’est-ce que ça prend, au juste, pour pouvoir congédier un prof au Québec ? Le filmer alors qu’il tente d’étrangler un élève ?

Je savais qu’on manquait de profs, mais... sommes-nous rendus là ? Garder un enseignant qui a couché avec deux mineures ?

Si oui, l’heure est grave...