Montréal accueille un autre studio, KRAFTON, qui prévoit embaucher jusqu’à 150 personnes

Cette semaine, l’entreprise sud-coréenne KRAFTON Inc. a ouvert son premier studio de jeux AAA au Canada, lequel s’appellera KRAFTON Montréal. Sous la direction de Patrik Méthé, le studio embauchera 150 personnes au cours des trois prochaines années pour rejoindre une équipe de vétérans de l'industrie, dont Benoit Frappier, producteur, Frédéric Duroc, directeur de jeu, et Martin Paradis, directeur technologique.

Le communiqué indique que la création du studio s'accompagne de l'annonce de son premier projet, The Bird That Drinks Tears, une adaptation en jeu fantastique de la célèbre série de romans coréens créée et écrite par Yeong-do Lee. Ayant célébré le 20e anniversaire de la publication en série du roman en novembre 2022, The Bird That Drinks Tears est réputé pour son univers élaboré et la dynamique complexe de ses personnages en trois dimensions.

Il se caractérise par ses décors et ses personnages uniques qui représentent magnifiquement l'Est et l'Ouest ainsi que l'histoire de quatre races, les humains, Leckorn, Dokkaebis et Nagas, qui s'entremêle au fil des événements.

Le studio n’est pas à ses premières armes. KRAFTON inc. est un collectif de studios de développement de jeux indépendants à l'origine du succès de PUBG: BATTLEGROUNDS et des jeux The Callisto Protocol, NEW STATE MOBILE, Moonbreaker, TERA et ELYON.

« Une des meilleures villes au monde pour la production de jeux vidéo »

Pour le PDG de KRAFTON, Ch Kim, « nous sommes ravis d'ouvrir notre premier studio canadien AAA à Montréal, l'une des meilleures villes au monde pour la production de jeux vidéo. Le bassin local de talents créatifs et spécialisés est impressionnant, et nous espérons que plusieurs se joindront à notre équipe. KRAFTON Montréal sera notre 3estudio en Amérique du Nord et nous avons trouvé un dirigeant d'exception en Patrik qui possède une vaste expérience pour amener les franchises vers de nouveaux sommets ».

Ouverture du studio KRAFTON Montréal sur YouTube

Autres images du jeu The Bird That Drinks Tears

