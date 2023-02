Pas toujours facile la vie de couple!

On dit que les gens heureux n’ont pas d’histoires. C’est pour ça que ça brasse pas mal dans les couples des séries télé. À quelques jours de la Saint-Valentin, coup d’œil à des personnages qu’on aime et qui s’aiment souvent malgré l’adversité.

Pénélope (Catherine Bérubé) et Dominic (Charles-Alexandre Dubé) dans Alertes

Photo fournie par Dominique Perron

Chacune des saisons de la série a mis le couple face à un nouveau défi. Cette fois-ci, Pénélope voit d’un bon œil le fait d’accueillir la mère de Dominic, atteinte d’alzheimer, à la maison. Tous deux sont habités par une grande bienveillance.

Flavie (Audrey Roger) et Justin (Antoine L’écuyer) dans Les bracelets rouges

Photo Véro Boncompagni fournie par TVA

Ils se sont connus alors que chacun menait un dur combat pour sa santé. Ils sont aussi à une période charnière de leur vie entre la fin de l’adolescence et l’espoir d’acquérir leur autonomie. Les revoici à nouveau fragilisés. Ils restent ensemble face à l’adversité.

Charles (Éric Bruneau) et Audrey (Lauren Hartley) dans Virage : Double faute

Capture d’écran Bell Media

Elle a craqué pour lui lors du tournage d’un documentaire sur sa carrière. Mais Charles est en pleine dérive. Il touche le fond. Elle doit ramer pour soutenir son couple, sa famille, pour l’encourager à se relever, à redevenir celui qui l’a séduite. Leur couple a besoin d’un gros coup de main.

Christine (Marie-Soleil Dion) et Marc (Pierre-Yves Cardinal) dans Contre-offre

Photo Yan Turcotte fournie par Noovo

S’ils ont longtemps été en compétition, les deux courtiers immobiliers partagent dorénavant le même bureau et... le même lit. Une transaction secrète et une fréquentation secrète ne font pas bon ménage. Souhaitons que le vice caché ne compromette pas leur entente.

Félix-Antoine (Lou-Pascal Tremblay) et Paul (Guillaume Lambert) dans L’Échappéee

Photo tirée de Facebook @lechappeeTVA

Qui l’eût cru, les deux psychoéducateurs, collègues de travail, se sont avoué leurs sentiments alors que Paul devait quitter la région. Depuis, ils se soutiennent dans leurs causes. Ils sont beaux à voir.

Léo (Sébastien Delorme) et Sara (Catherine Renaud) dans Indéfendable

Photo fournie par TVA

Un couple, ça se cultive. Léo est très pris par les causes qu’il défend. Il lui arrive de ne pas être aussi présent que le souhaiterait Sara. Maintenant que son père n’est plus à la maison, Léo pourrait retrouver sa douce. C’est ailleurs qu’elle arrive à lâcher son fou. Un couple qui a besoin de se retrouver.

François (Michel Charette) et Mélanie (Sandrine Bisson) dans Le bonheur

Photo fournie par KARL JESSY fournie et TVa

Il faut s’aimer fort pour subir tout ce qu’ils vivent sans que leur couple soit ébranlé. La dépression de François les a menés dans une fermette en décrépitude qu’ils tentent désormais de transformer en bed and breakfast. En plus, ils ont hérité d’un bébé oublié. Et ils n’ont pas le wi-fi ! Ils sont à toute épreuve !

Larry (Benoît Gouin) et France (Monique Spaziani) dans Larry

Photo fournie par ICI Télé

Ils ont été à la mauvaise place, au mauvais moment. Alors que France garde de lourdes séquelles de la fusillade, Larry veut la venger. Mais le preux chevalier en oublie sa bien-aimée. En menant son enquête, Larry évite l’hôpital. France est en réhabilitation non seulement pour son corps mais aussi pour son couple. En se plongeant dans le travail, il fuit peut-être ce qu’il redoute.

Carole (Isabelle Blais) et Simon (Pierre-François Legendre) dans La confrérie

Photo fournie par Noovo

L’incident du Bonhomme des neiges aurait pu signer la fin de leur couple. Ils se sont maintenant promis de tout se dire et multiplient les activités pour se rapprocher. Mais la confrérie refait surface et Simon repart en mission. Et Caro se retrouve dans l’eau chaude. Leur vie n’est pas un long fleuve tranquille.

JF (Patrick Hivon) et Mylène (Catherine Souffront) dans L’œil du cyclone

Photo fournie par ICI Télé

Lui est un grand adolescent. Elle, une première de classe. Elle est une belle-mère aimante. Lui un ex serviable. Si tout semble rouler, tous deux trouvent que leur couple manque de piquant. Tant que les moyens qu’ils prennent pour maintenir la flamme les gardent bien soudés.

Catherine (Catherine Trudeau) et Pierre (Jean-François Pichette) dans Les moments parfaits

Photo Gabriel Cohen fournie par TVA

Cette idylle confirme qu’il est possible de pardonner. Il a venté fort dans la vie de Catherine pourtant si calmée auprès d’Alex. Mais son ancienne flamme, même s’il l’a laissée en plan, enceinte, s’avère des plus charmants. Envers et contre tous, Catherine a décidé de leur laisser une deuxième chance. Elle revit sa passion de jeunesse avec Pierre.

Philippe (Patrick Labbé) et Delphine (Virginie Ranger-Beauregard) dans Stat

Photo fournie par Eric Myre fournie et ICI Télé

Le psychiatre et la travailleuse sociale ont beau s’occuper du sort des autres, ils ont tous deux besoin de soutien. Philippe ne se remet pas du suicide d’un patient et les problèmes cardiaques de Delphine créent beaucoup d’incertitude. Sans compter le rêve d’un enfant qui s’évanouit. Un couple qui fait face à de nombreux obstacles.

Christian (Jean-Philippe Perras) et Olivia (Geneviève Boivin-Roussy) dans L’empereur

Photo Bertrand Calmeau fournie par Noovo

Lui c’est un beau parleur. Elle c’est une femme qui avait de l’ambition et qui l’a concentrée sur sa famille. Mais elle n’est pas dupe. Elle sait très bien qu’il lui ment. Christian a besoin d’Olivia pour légitimer sa prestance et cacher ses agressions. Leur couple peut difficilement survivre.

Camille (Marianne Fortier) et Alexis (Nicolas Fontaine) dans Nous

Photo Karl Jessy fournie par TVA

Deux jeunes adultes en quête de liberté qui se sont trouvés. Chacun porte son bagage. Elle se sait trahie par ses parents. Lui jongle avec des troubles de santé mentale. Tous deux ressentent un vide immense. Ensemble, tout semble facile. Mais Camille a des choses à régler et Alexis est déjà si attaché.