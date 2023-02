[PHOTOS] Le «vrai de vrai» retour des défilés de nuit du Carnaval de Québec

Les défilés de nuit du Carnaval de Québec sont bel et bien de retour en grande pompe. Plusieurs milliers de personnes ont célébré l’hiver dans l’excitation et le bonheur après un rendez-vous manqué en raison des conditions météorologiques extrêmes, le 4 février à Limoilou.

Tous dansaient, chantaient et souriaient, massés aux abords des clôtures donnant sur Grande Allée. L’ambiance était à la fête alors que les chars du Carnaval ont défilé devant petits et grands.

Photo Didier Debusschère

La directrice générale de l’évènement, Marie-Ève Jacob, affirmait avant la parade que les 300 artistes du défilé étaient «gonflés à bloc». «La semaine dernière, c’était un contexte difficile pour eux en raison du froid.»

La joie se lisait également sur le visage des danseurs, acrobates et autres participants du défilé de nuit. Parfois gonflés par plusieurs couches de vêtements et ornés de divers passe-montagnes et cagoules lors de la première parade, leurs costumes ont retrouvé l’apparence escomptée samedi soir.

Plusieurs familles, dont celle de Philippe et ses deux filles Agnès et Charlotte ont eu l’occasion de saluer le char de Bonhomme pour une première fois. «Mes enfants étaient trop jeunes pour se souvenir de leur première parade. Ce soir, c’est un beau moment dont elles vont se souvenir longtemps.»

Pas très loin, les amis Maxime et Édouard, âgés respectivement de 10 et 11 ans, ont fait résonner leurs trompettes au son de la musique des différentes séquences festives depuis le haut d’une butte de neige. «On encourage les danseurs, il y en a qui sont vraiment impressionnants», a lancé le plus vieux.

