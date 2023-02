Planète soccer: la chute du géant

Manchester City est un géant de la Premier League et ses pieds d’argile sont en train de céder sous son poids. Explications.

Le club mythique anglais est sur la sellette depuis lundi quand la Premier League a indiqué qu’elle allait enquêter sur des soupçons de malversation.

Il n’en fallait pas plus pour que les matelots et même le capitaine songent à quitter le navire.

Jeudi, on apprenait que le joueur étoile Erling Haaland regardait ses options. Le Norvégien avait été acquis du Borussia Dortmund et il vaut son pesant d’or avec une récolte de 31 buts en 28 matchs cette saison, toutes compétitions confondues.

La même journée, The Sun a laissé entendre que l’entraîneur-chef de renommée mondiale, Pep Guardiola, pourrait lui aussi partir avant même que les sanctions ne soient connues.

Club riche

Pour comprendre, il faut d’abord savoir que le Man City est l’équipe la plus riche au monde si on se fie au récent classement établi par Deloitte.

Le club est détenu depuis 2008 par le City Group, un conglomérat des Émirats arabes unis.

Sous l’égide du City Group, les Cityzens sont devenus très puissants. De fait, depuis la saison 2009-10, ils n’ont jamais terminé plus bas que le 5e rang de la Premier League.

Ils ont fini en tête à six reprises et ont été seconds trois fois. Ils occupent d’ailleurs la deuxième place en ce moment.

Bref, c’est un club majeur avec des moyens à l’avenant. L’équipe bleu poudre exerce beaucoup de magnétisme, mais les pôles sont en train de s’inverser.

Infractions

Revenons-en aux infractions aux règles financières qui seraient survenues entre 2009 et 2018. Au total, il y en a plus d’une centaine.

On reproche également au club de ne pas avoir offert son entière collaboration à la Premier League lors des enquêtes préliminaires.

C’est une commission indépendante qui jugera la cause et qui infligera des sanctions qui pourraient aller de la simple amende à une relégation en seconde division.

Ce n’est pas la première fois que Manchester City se retrouve sous les feux de la rampe. En 2014, le club avait écopé d’une amende de 60 millions d’euros (86,7 M$ CA) pour avoir enfreint les règles du franc-jeu financier de l’UEFA.

Le club est par ailleurs passé près de recevoir une suspension de deux ans des compétitions européennes pour cette raison. Le tribunal arbitral du sport a toutefois invalidé la suspension en 2020.

Mauvaise posture

La situation place la Premier League dans une très mauvaise posture puisque le gouvernement britannique s’apprêterait à publier un livre blanc qui appuierait la création d’un régulateur indépendant dans le monde du soccer.

Évidemment, le plus haut échelon du sport au pays s’y oppose et souhaite prouver qu’elle est capable de garder l’ordre dans ses rangs.

C’est pourquoi la situation du Manchester City est intéressante. C’est un club-phare de la ligue la plus puissante au monde et celle-ci va devoir sanctionner un membre éminent de façon conséquente.

La Premier League se doit d’envoyer un message clair, mais elle doit le faire à l’endroit d’une de ses vaches sacrées.

Voilà qui présente un très beau dilemme pour le flegme britannique.

Tout indique que le règlement de la situation sera long puisqu’il faudra sans doute faire des compromis. Il est plutôt impensable de voir Manchester City être relégué au Championship.

Restent donc les sanctions financières et peut-être de cette façon que le dossier se réglera.

LE FILS DE RONALDINHO AU BARÇA

Photo d’archives, AFP

Après papa, c’est autour de fiston de jouer pour le FC Barcelone. En effet, le fils de Ronaldinho, Joao Mendes, poursuivra sa carrière avec le club catalan où son père a joué de 2003 à 2008. Au cours de ce séjour, le Brésilien a remporté son seul Ballon d’Or en carrière. C’était en 2005, l’année où son fils est né. Ça ne s’invente pas comme hasard.

LA FIFA DÉVOILE DES FINALISTES

Photo d’archives, AFP

On entre dans la période de l’année où la FIFA remet ses trophées et l’organisme qui gouverne le soccer sur la scène mondiale a commencé à dévoiler les finalistes. Pour l’entraîneur de l’année chez les hommes on note Carlos Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City) et Lionel Scaloni (Équipe nationale d’Argentine. Chez les femmes, il y a Sonia Bompastor (Olympique lyonnais), Pia Sundhage (Équipe nationale du Brésil) et Sarina Wiegman (Équipe nationale d’Angleterre).

LES MEILLEURS PORTIERS

Photo AFP

On a aussi dévoilé les candidats pour les meilleurs gardiens et gardiennes de but. Chez les messieurs, on retrouve le Montréalais de naissance Yassine Bounou (Séville), Thibault Courtois (Real Madrid) et Emiliano Martinez (Aston Villa). Chez les femmes, les candidates sont Ann-Katrin Berger (Chelsea), Mary Earps (Manchester United) et Christiane Endler (Olympique lyonnais). Dans tous les cas, les gagnants seront connus le 27 février.

CONFRONTATION DE TITANS

On connaît également les finalistes pour les titres de meilleur joueur et meilleure joueuse de la FIFA. La lutte sera intéressante chez les messieurs avec Karim Benzema du Real Madrid, de même que Kylian Mbappé et Lionel Messi du Paris Saint-Germain.

Chez les femmes, Beth Mead (Arsenal), Alex Morgan (Orlando Pride) et Alexia Putellas (Barcelone) sont en lice. Dans le cas du prix Puskas, remis au plus beau but de l’année, la lutte se fera entre Marcin Oleksy, Dimitri Payet et Richarlison.

Matchs à surveiller

PREMIER LEAGUE

Manchester City vs Leeds United

Dimanche

Il s’agira d’un premier match pour Leeds depuis le congédiement de Jesse Marsch, plus tôt cette semaine. La dernière victoire de Leeds en Premier League remonte au 5 novembre, le club est sans victoire à ses huit derniers matchs (0-4-4).

LIGUE DES CHAMPIONS

Tottenham Hotspur vs AC Milan

Mardi

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

Mardi

Benfica vs Club Bruges

Mercredi

Chelsea vs Borussia Dortmund

Mercredi

C’est un florilège de matchs qu’on vous offre puisque c’est le début des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec la présentation des premiers matchs aller de cette ronde. Pour l’occasion, on va surtout surveiller l’affrontement entre le Bayern Munich et le PSG mardi et celui entre Chelsea et Dortmund, mercredi. Du bonbon pour les mordus de foot.