Priorité les Padres pour Miguel Cienfuegos

Le nom de Miguel Cienfuegos figurait parmi les athlètes de la Belle Province devant participer à la Classique mondiale de baseball. Avec le Panama, dans son cas. Or, l’ancien lanceur des Capitales, maintenant dans l’organisation des Padres de San Diego, a finalement choisi de passer son tour.

• À lire aussi: Capitales de Québec: Miguel Cienfuegos s’entend avec les Padres

« J’ai décidé de me retirer afin de pouvoir me concentrer sur le camp d’entraînement des Padres, a informé le joueur originaire de Laval, hier. À ma première année dans l’organisation, je veux faire bonne impression et ne pas manquer de journées. »

« La Classique mondiale de baseball est évidemment un événement auquel j’aimerais participer, mais en y réfléchissant bien, les Padres doivent être ma priorité, a justifié Cienfuegos. Dans quelques années, quand la Classique mondiale va revenir, je serai, selon mes objectifs, un joueur du baseball majeur. À ce moment, je pourrai peut-être même avoir l’option de représenter le Canada. »

Panama ou Canada ?

Le lanceur gaucher, qui célébrait justement ses 26 ans hier, estime donc qu’il aura à nouveau la chance de prendre part un jour à la Classique mondiale, que ce soit pour le Panama ou encore le Canada.

« Je choisirai alors un côté ou l’autre, a dit Cienfuegos. Mais avant d’en arriver là, je dois d’abord m’établir dans l’organisation des Padres, sachant clairement le joueur que je compte devenir dans le futur. »

Rappelons que pour la prochaine Classique mondiale, Édouard Julien, Otto Lopez, Abraham Toro et Phillippe Aumont sont les quatre joueurs québécois ayant été sélectionnés par le Canada, jeudi soir.

Autrement, bien qu’il soit né à Montréal, Vladimir Guerrero fils, des Blue Jays de Toronto, fera naturellement partie du club de la République dominicaine, le mois prochain.