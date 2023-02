Québec: un septuagénaire est porté disparu

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l'aide de la population pour retrouver un septuagénaire qui a disparu vendredi après-midi à Québec.

Jacques Ouellet, 71 ans, a été vu pour la dernière fois vers 15 h 30 alors qu’il quittait sa résidence de la rue Montmartre dans le quartier Saint-Sauveur.

L’homme se déplacerait à pied, et ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé ou sa sécurité en raison de troubles cognitifs.

M. Ouellet mesure 5 pieds 8 (175 cm) et pèse 150 livres (68 kg). Au moment de sa disparition, il portait des pantalons noirs, un manteau noir et une tuque noire.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1 888 641-AGIR.